الغارات الإسرائيلية على سوريا شنت بطلب أمريكي

يرى النائب الأول للجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع ألكسندر شيرين أن إسرائيل شنت غاراتها على سوريا بـ”طلب من الولايات المتحدة”.

فقد قال شيرين: “إسرائيل تتصرف بناء على أوامر من الولايات المتحدة. واشنطن لن تحاربنا بقواتها أبدا، ستقوم بذلك بواسطة أيد ثالثة. في سوريا ستستخدم إسرائيل أو داعش”.

وأشار النائب إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقام على حساب الأموال الأمريكية. إذ يقدم الأمريكيون عشرات المليارات من الدولارات لتسليح وإعادة تجهيز وتدريب الجيش الإسرائيلي”.

وكانت الوكالة السورية للأنباء “سانا” ذكرت، في وقت سابق، أن منظومات الدفاع السوري تصدت لغارات إسرائيلية وتمكنت من اعتراض عدة صواريخ، أطلقت على وادي العيون في محافظة حماة.

كما أفادت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية قصفت عددا من المنشآت العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة، غربي سوريا.

وكالات