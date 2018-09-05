تعرفوا على مواعيد الرحلات المجانية إلى معرض دمشق الدولي الدورة 60

حددت وزارة النقل مواعيد رحلاتها المجانية على متن قطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من محطة القدم بدمشق إلى محطة مدينة المعارض الجديدة على طريق المطار الدولي.

الوزارة في بيان لها أمس أشارت إلى أن الرحلات تبدأ من الساعة الثانية ظهرا ولغاية الثانية صباحا اعتبارا من يوم الجمعة 7-9-2018 وحتى اليوم الأخير من فعاليات المعرض، مؤكدة تخديم الركاب بباصات النقل الداخلي من مراكز الانطلاق المعتمدة داخل مدينة دمشق إلى محطة القدم من جهة، ومن مدينة المعارض إلى داخل المدينة وبالعكس من جهة أخرى.

كما حددت الوزارة أرقاماً خاصة للاستعلام عن الرحلات «0988854715- 0933345703-0993374376».‏

يبدأ انطلاق الباصات المخصصة لنقل الزوار في الساعة 4:30 مساءً إلى مدينة المعارض ومنها في رحلة مكوكية حتى انتهاء فعاليات المعرض من كل يوم ابتداءً من 07 أيلول 2018 ولغاية 15 أيلول 2018 من مراكز الإنطلاق التالية:

1- مركز انطلاق جسر السيد الرئيس >> المسار: وكالة سانا – طريق اليمين -المتحلق الجنوبي – مدينة المعارض (35 باص)

2- مركز انطلاق باب توما – موقف الباص >> المسار: الشيخ رسلان – باب شرقي – عقدة البيطرة – مدينة المعارض (15 باص)

3- مركز انطلاق ركن الدين – مشفى ابن النفيس >> المسار: ابن النفيس – كراجات – عباسيين – عقدة المطار – مدينة المعارض (20 باص)

4- مركز انطلاق مشروع دمر – دوار الكنيسة >> المسار: دوار الكنيسة – مدينة المعارض (15 باص)

5- مركز انطلاق مزة أوتستراد – أمام صالة الجلاء >> المسار : اوتستراد المزة-المتحلق الجنوبي – مدينة المعارض (10 باصات)

6- مركز انطلاق جرمانا – ساحة السيوف >> المسار: الشارع الواصل لطريق المطار – مدينة المعارض (10 باصات)

7- مركز انطلاق صحنايا – موقف الكازية >> المسار: عقدة صحنايا – أوتستراد درعا – المتحلق الجنوبي – مدينة المعارض (10 باصات)

8- مركز انطلاق كراج السيدة زينب >> المسار: كراج السيدة زينب – دوار المطار – مدينة المعارض (7 باصات)

9- مركز انطلاق السومرية >> المسار: المتحلق – مدينة المعارض (8 باصات)

10- مركز انطلاق البرامكة >> المسار: سانا – القدم – محطة القطار…. (10 باصات)

11- مركز محطة وصول القطار >> المسار: محطة وصول القطار – مدينة المعارض (10 باصات)