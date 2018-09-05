جورة الشياح والقصور.. ضمن مخطط جديد لوسط حمص

أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان السوري حسين عرنوس قراراً بتعديل المخطط التنظيمي لمنطقتي جورة الشياح والقصور في محافظة حمص.

من جانبها بينت معاونة الوزير راما ظاهر أن التعديلات لحظت زيادة في الارتفاعات الطابقية لكافة الصفات التنظيمية في هاتين المنطقتين

وإعطاء الصفة التجارية لعدد من المقاسم الأمر الذي يحقق قيمة اقتصادية مضافة للأهالي بما يسهم بعودتهم السريعة إلى منازلهم.

وأشارت ظاهر في بيان صحفي للوزارة إلى أهمية التعديلات والتي تضمنت زيادة وتوسيع الشوارع في المنطقتين لتتلاءم مع الغاية المرجوة

ولفتت إلى أن العمل أنجز بكوادر وطنية من خلال فريق فني من محافظة حمص وبإشراف ومتابعة من فنيي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتعد جورة الشياح حياً كبيراً من أحياء مدينة حمص ,ويقع في مركز المدينة بين باب السوق عند ساعة حمص القديمة وجامع خالد بن الوليد

ويضم الكثير من المعالم القريبة من باب السوق إلى جامع خالد بن الوليد وهو في وسط المدينة ويتصف كمنطقة تجارية ذات موقع استراتيجي.

بينما يعتبر حي القصور من الأحياء الجديدة نسبياً ,أقيم على بساتين ومزارع قديمة في الثمانينيات من القرن العشرين ويتميز بتنظيم المباني بشكل متشابه وارتفاع طابقي موحد.