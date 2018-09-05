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ارتفاع أصوات المطالبين

ارتفاع أصوات المطالبين برحيل اللاجئين السوريين

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ارتفاع أصوات المطالبين برحيل اللاجئين السوريين

يتزايد عدد المطالبين برحيل اللاجئين السوريين في بلدان تواجدهم، وظهر ذلك مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا وتركيا خاصة.

ولأول مرة طالب سياسي من اليسار الألماني “دي لينكه” بترحيل اللاجئين، وذلك بعد هجوم مجموعة من السوريين على نادٍ ليلي في مدينة فرنكفورت (أودر) في ولاية براندنبورغ الألمانية.

وحسب صاحب النادي هاجم المعتدون النادي إثر شجار وقع بين سوريين وأحد ضيوف النادي، وقالت الشرطة إن المهاجمين كانوا مسلحين بسكاكين وقضبان حديدية وحجارة.

وفي تركيا انتشر هاشتاغ “ليرحل السوريون” على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب أصحابه برحيل اللاجئين السوريين من تركيا عقب عودة الاستقرار إلى معظم الأراضي السورية.

وذكرت صحف محلية تركية أن هاشتاغ #SuriyelilerDefolsun تصدّر قائمة الوسوم الأكثر استخداماً في تركيا، على تويتر.

ووفق الصحف جاء انتشار الوسم مع أنباء عن عودة اللاجئين السوريين إلى تركيا، عقب قضائهم عطلة العيد في سوريا.

واستخدم النشطاء الأتراك الوسم لنشر صور زعموا أنها لسوريين يدخنون على الشواطئ التركية.

المصدر: مواقع

الوسوم

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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