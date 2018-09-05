تنام على بحر من الغاز.. سوريا بين كبار الأغنياء باحتياطيها من الغاز

يبلغ احتياط الغاز في المقطع البحري السوري حوالي 250 مليار متر مكعب وذلك بحسب أرقام من وزارة النفط والثروة المعدنية الأمر الذي يؤهلها لدخول نادي كبار منتجي الغاز في العالم، وقد أكدت تلك الأرقام أن سوريا كانت تنتج 380 ألف برميل نفط يومياً، وهو رقم لا يؤهل البلاد لتكون ضمن البلاد النفطية، إلا أنه كان يكفي حاجة البلاد، بل ويصدر قسم من الإنتاج. في حين لم يتعدى إنتاج سوريا من النفط العام الماضي 2017 ألفي برميل، ولم يتجاوز إنتاجها من الغاز 6.5 مليون متر مكعب.

واليوم، وبعد استعادة السيطرة على عدد من آبار النفط تخطط سوريا لزيادة الإنتاج ليتخطى 200 ألف برميل يومياً، بينما المخطط بالإنتاج النفطي مع نهاية عام 2019 الوصول إلى 219 ألف برميل في اليوم.

جريدة الأيام