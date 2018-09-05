الولايات المتحدة تنقل المزيد من صواريخ توماهوك باتجاه سوريا

رصدت مراصد بحرية توجُّه غواصة “نيوبورت نيوز” الأمريكية إلى شرق البحر المتوسط بعد عبورها لمضيق جبل طارق.

يذكر أن هذه الغواصة التي أكد مرصد Navy Vessels دخولها إلى البحر المتوسط تحمل صواريخ “توماهوك”.

​وتفيد المعلومات المتوفرة عن وجود غواصتين أمريكيتين أخريين مسلحتين بصواريخ توماهوك في البحر المتوسط إلى جانب مدمرتين أمريكيتين مسلحتين بصواريخ من نفس النوع.

كما دخلت مدمرة صاروخية أمريكية أخرى مسلحة بصواريخ “أرلي بيرك” هي “ونستون شرشل” إلى البحر المتوسط في الأول من سبتمبر/أيلول.

وتملك القوات البحرية الأمريكية المتواجدة في البحر المتوسط الآن 120 صاروخ توماهوك على أقل تقدير، بحسب مراقبين.

وبعد نقل المزيد من الصواريخ يمكن أن يتواجد حوالي 350 صاروخ توماهوك على مقربة من سوريا بحسب موقع in24.

ويعتقد مراقبون بأن الولايات المتحدة تحشد صواريخ توماهوك في البحر المتوسط لقصف أهداف في سوريا.

ويشار إلى أن مدى صاروخ توماهوك يصل إلى 1600 كيلومتر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في الثالث من سبتمبر بأن العسكريين الروس رصدوا حشد الولايات المتحدة لصواريخ جوالة (كروز) في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث العسكري الروسي إن مدمرة “روسّ” الأمريكية دخلت إلى البحر المتوسط في 25 أغسطس/آب حاملة 28 صاروخ توماهوك.