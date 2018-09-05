فوائد لم تخطر على بالكم من قبل للبطاطا الحلوة!

فوائد لم تخطر على بالكم من قبل للبطاطا الحلوة!

تعتبر البطاطا الحلوة نوعاً من الخضروات الجذرية المغذية واللذيذة كما أنها تشكّل مكوناً مهماً وأساسياً للعديد من الوصفات والوجبات الخفيفة. وما يميّز البطاطا الحلوة عن غيرها من الاطعمة هو غناها بالفيتامينات والعناصر الغذائية الاساسية التي تعزّز الصحة وتفيد الجسم.

الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة

تحسين الهضم

كمية الألياف في البطاطا الحلوة هي أعلى من تلك التي تحتويها البطاطا العادية. لذلك وعندما تجتمع الالياف الغذائية مع المعادن الأخرى مثل المغنيسيوم، بالإضافة النشا، فإنها تعمل على تحسين عملية الهضم وتنشّط أيضاً حركة الامعاء.

علاج الالتهاب

تتمتع البطاطا الحلوة بخصائص مضادة للالتهابات، التي وعندما تتراكم في الجسم تؤدي إلى أنواع امراض مختلفة وتمنع عملية التمثيل الغذائي من اداء وظيفتها بحرق الدهون ومنع تراكمها في الجسم. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى غناها بالبيتا كاروتين وفيتامين C والمغنيسيوم، أي العناصر التي ثبت انها فعالة في التخلص تماماً من الإلتهابات في الجسم.

تعزيز نظام المناعة

البطاطا الحلوة هي من المعززات الممتازة للجهاز المناعي الذي يحمي الجسم من مجموعة متنوعة من الفيروسات والامراض. فالبطاطا الحلوة غنية جدا في البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية، بحيث إذا امتزج مع الفيتامين C والحديد والفوسفور يساعد في تعزيز المناعة والحفاظ على الصحة.

تخفيف أعراض الربو

البطاطا الحلوة فعّالة في علاج احتقان الأنف والشعب الهوائية والرئتين وبالتالي هي مفيدة جداً للتخفيف من اعراض الربو المزعجة.

الحدّ من آلام التهاب المفاصل

إن البيتا كاروتين والمغنيسيوم والزنك ومركب فيتامين B هي من العناصر التي المهمة التي تسيطر على التهاب المفاصل. من هنا يمكن إستخدام الماء الذي يتم فيه غلي البطاطا ووضعه على المفاصل لتخفيف ألم التهاب المفاصل.

علاج السرطان

إن البيتا كاروتين، هو أحد مضادات الأكسدة المهمة و هو أيضاً مادّة مضادة للسرطان، كما انه المكوّن المسؤول عن لون قشور البطاطا الحلوة. يعتبر بيتا كاروتين وفيتامين C الموجودان في البطاطس الحلوة مفيدان جداً في علاج أنواع مختلفة من السرطان، خاصةً سرطان القولون والأمعاء والبروستات والكلى.