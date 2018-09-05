أطعمة صحية لكن إيّاكم أن تتناولوها بكثرة!

يعتبر كلّ شخصٍ يرغب بإتباع حمية غذائية صحية انه بإمكانه تناول الأطعمة الصحية بالكمية التي يشاء. إلّا أن هذا الامر غير صحيحٍ خصوصاً أن الإكثار منها يمكن أن يتسبب بأضرار صحية كبيرة وعدم القدرة على خفض الوزن. فاكتشفوا معنا ما هي الاطعمة الصحية التي لا يجب الاكثار منها.

الأفوكادو

تعتبر ثمرة الأفوكادو من الأطعمة الصحية الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب كما انها تحتوي على نسبة كبيرة من الالياف الغذائية القادرة على تعزيز الشبع لساعاتٍ طويلة. في الواقع، وجدت دراسة أجرتها العالمة ميشيل واين ونشرت في مجلة Nutrition Journal عام 2013، أن الأشخاص الذين أضافوا الأفوكادو إلى وجباتهم كانوا أقل اهتمامًا بتناول الوجبات الخفيفة لمدة تصل إلى خمس ساعات، وهذا الأمر لم يساعدهم على فقدان وزنهم أبداً.

من هنا إن تناول 50 سعرةً حراريةً من الأفوكادو يعادل في الواقع خمس الثمرة ذلك لأن تناولها بكاملها يوفر 240 سعرة حرارية. لذا فإن تناول الأفوكادو بشكلٍ يوميّ وإدراجها في نظامك الغذائي هو امرُ مهم ولكن طبعاً يجب الإعتدال في الكمية وعدم الإكثار منها.

العصائر الطبيعية

إن عصير الفواكه الطبيعي لا شكّ انه له فوائد عديدة بتفوّق بها على العصائر الإصطناعية والمشروبات الغازية. إلّا أنه عليك أن تتنبه إلى أن العصائر الطبيعية هي عبارة على مستخلص يجمع أكثر من ثمرة واحدة أي أن فيه الكثير من السكر الطبيعي والذي يمكن أن يتراكم في أجزاء متفرقة من الجسم ويسبب السمنة. من هنا وإذا اردت تناول العصير الطبيعي لفاكهة معينة، فلا يجب أن تتناول أكثر من كوب واحد في اليوم وأن يكون بديلاً عن الوجبتين الخفيفتين اللتين تتوسطان الوجبات الرئيسية.

مشتقات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم

لقد حان الوقت للتوقف عن الخوف من مشتقات الألبان كاملة الدسم. وفقاً لدراسةٍ اجريت من قبل جامعة هارفرد في العام 2016 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية أكّدت على أهمية تناول الألبان كاملة الدسم بدلاً من الألبان قليلة الدسم. وشملت الدراسة أكثر من 18 ألف امرأة ووجدت أن اللواتي تناولن منتجات ألبان كاملة الديم كنّ أقل عرضة بنسبة 8 % من زيادة في الوزن أو البدانة مقارنة مع المجموعة التي تناولت فيها النساءة الألبان قليلة الدسم.

ويعود السبب إلى أن تناول منتجات الألبان الكاملة الدسم يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بينما تؤدي الألبان قليلة الدسم والخالية من الدهون غالباً ما تكون محملة بالسكر المضاف، وهو عامل خطر قوي لداء السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وحتى السرطان. من هنا، يجب الإعتدال في تناول مشتقات الألبان الخالية او القليلة الدم كما ومن الصحي استبدالها كمياتٍ معتدلة أيضاً من تلك الكاملة الدسم.