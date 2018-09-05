لن ترمي قشر البيض بعد اليوم .. تعرف على فوائده واستخداماته

لن ترمي قشر البيض بعد اليوم .. تعرف على فوائده واستخداماته

لطالما سمعنا عن الفوائد المتنوعة لتناول البيض، حيث يعتبر البيض مصدراً مهماً للبروتينات وغيرها من المواد الغذائية الضرورية للجسم، لكن ماذا عن قشر البيض؟ تشير الدراسات إلى أن قشر البيض مصدر مهم للكالسيوم وغيره من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل يومي، تعرف معنا على الفوائد والاستخدامات الغريبة لقشر البيض.

فوائد قشور البيض

1. غني بالكالسيوم

يمكن لقشرة بيضة واحدة أن تقدم ضعفي المقدار الذي يحتاجه الفرد من الكالسيوم في اليوم الواحد.

2. يقوي العظام ويعالج هشاشة العظام

لاحظ العلماء أن لقشر البيض دوراً مهماً في تحسين صحة العظام واستقلابها بالإضافة إلى تحسين نمو الغضاريف.

3. حماية طبقة المينا في الأسنان

قشور البيض أيضاً مكون رئيسي من مكونات حماية الأسنان، حيث أثبت العلماء أن تطبيق مسحوق قشر البيض على الأسنان يساعد على حمايتها وتحسين صحتها.

4. لقشور البيض فوائد مضادة للالتهابات

أثبتت الدراسات أن قشور البيض يمكنها علاج التهاب المفاصل والنقرس وآلام الظهر والذئبة، وإن لم تستطع علاج هذه الأمراض بشكل نهائي فإنها بالتأكيد ستخفف الآلام المرافقة لهذه الأمراض.

استخدامات إضافية لقشور البيض

1. سماد عضوي

يمكنك أن تكسر القشور وتخلطهم مع التربة من أجل زيادة خصوبتها، وذلك بسبب العناصر الغذائية الموجودة في قشور البيض.

2. اغلي قشر البيض مع القهوة

من أجل طعم أقل مرورة وأكثر لذة، اغسل قشور البيض بالماء الساخن ثم قم بإضافتها إلى القهوة أثناء غليها وتمتع بالطعم المميز ولا تخبر أحد بسرك.

3. من أجل بشرة أكثر إشراقاً

يمكن كسر قشور البيض وسحقها ومن ثم خلطها مع بياض البيض لتشكيل خليط يمكن استعماله كقناع للوجه، حيث يزيد هذا القناع نضارة وشباب البشرة بشكل ملحوظ.

4. أضف قشور البيض لطعام كلبك أو طيورك

يمكن للكلاب والطيور أيضاً أن تستفيد من العناصر الغذائية الموجودة في قشور البيض، لذلك اسحق القشور حتى تصبح مسحوق ناعم وقم بإضافتها إلى طعام حيواناتك الأليفة.

كيف نحصل على مسحوق قشر البيض؟

من أجل الحصول على مسحوق قشر البيض لكي تستعمله في الطعام وغيره من الأمور ليس عليك إلا اتباع مجموعة من القواعد البسيطة:

اغسل قشر البيض بالماء البارد لعدة دقائق.

اغلي قشور البيض لعشر دقائق.

ضع قشور البيض على قطعة خبز واتركهم ليجفوا لمدة 24 ساعة.

ضع قشور البيض في الفرن لعدة دقائق أيضاً.

اكسر القشور واسحقهم بواسطة الهاون والمدقّ.

استعمل طاحونة القهوة أو طاحونة التوابل لتحصل على مسحوق ناعم للغاية من قشور البيض.

يمكنك الاحتفاظ بالمسحوق في جرة محكمة الإغلاق مع العلم أن التبريد ليس أمراً مهماً.