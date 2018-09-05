هذا ما تجهلونه عن فوائد الشوكولاتة للقلب !!

تعتبر الشوكولاتة من الأطعمة المصنوعة من بذور الكاكاو، والتي تحتوي على العديد من الفوائد لصحة الجسم؛ وتُعد الشوكولاتة الداكنة من أفضل أنواع الشوكولاتة المفيدة للصحة إن تم تناولها باعتدال؛ لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، كما أنّها مفيدة لصحة القلب والدم والرئة، فقد أثبتت الدراسات أنّ تناول كمية قليلة منها يخفض احتمالية الإصابة بمرض الشريان التاجي، لذا سنتعرف في هذا المقال على فوائد الشوكولاتة للقلب مع ذكر فوائدها العامة على الصحة والقيم الغذائية التي تحتوي عليها.

فوائد الشوكولاتة للقلب

تحمي من الإصابة باضطرابات في الأوعية الدموية والقلب بسبب احتوائها على مادة الفلافونويد.

تخفض مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

تنظم مستوى ضغط الدم وتحفظ مستوى الكولسترول في الدم.

تقي القلب والأوعية الدموية من الإصابة بالعديد من الأمراض لاحتوائها على مادة الفلافونول المضادة للالتهابات.

تحسن عمل الدورة الدموية في الجسم. تحد من تصلب الشرايين حيث تقلل مستوى الكولسترول الضار؛ لاحتواء الكاكاو على سبعمئة مركب ومواد مضادة للأكسدة معروفة باسم بوليفينول.

فوائد الشوكولاتة للجسم

تمنع الشيخوخة المبكرة؛ بسبب احتوائها على مواد عضوية لونية قابلة للذوبان في الماء المعروفة باسم الأنثوسيانين التي تحمي الخلايا من الأكسدة التي تحدث في وقت مبكر، وبالتالي هي تمنح البشرة الحماية لتبدو أصغر سناً.

تحمي البشرة من الأضرار التي تنتج بسبب الأشعة فوق البنفسجية والتي تسبب احمرارها وحدوث حروق فيها، فإنّ الشوكولاتة تصلح وترطيب مناطق الجلد المعرضة للأشعة الشمسية من خلال وضع الشوكولاتة مباشرة على الجلد، أو من خلال تناول الكاكاو لمدّة اثني عشر أسبوعاً وبالتالي تنخفض نسبة الحروق وتصبح البشرة أكثر رطوبة.

تزيد نعومة البشرة من خلال شرب شوكولاتة ساخنة يومياً.

تزيد نمو الشعر من خلال زيادة تدفق الدم في فروة الرأس وتزيد تجديد الخلايا ونموها وبالتالي تؤدي إلى الحصول على شعر قويّ وصحيّ.

تحد من تساقط الشعر؛ لاحتواء الشوكولاتة الداكنة على الزنك الذي يعتبر فعالاً جداً في زيادة صحة الشعر.

تحد من الالتهابات في فروة الرأس.

تزيد الطاقة الجنسية لاحتوائها على الفينيل إيثيل أمين الذي له أثر منشط.

تزيد تنظيم توازن الهرمونات وتعزز مستوى السيروتونين بالدماغ.

تحسن المزاج من خلال تحفيز خلايا المخ للاسترخاء، وتخفيف الحالة المزاجية.

قيم الشوكولاتة الغذائية

تحتوي على مضادات الأكسدة القوية.

تحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالكالسيوم، والحديد، والزنك، والنحاس، بالإضافة للعديد من الفيتامينات ومنها: (E ،A ،B1 ،C ،D).