احذروا.. هذه أسوأ المواعيد لتحديد حفلات الزفاف

إذا كنتِ تخططين لإقامة حفل زفاف لا ينسى، وتفكرين في تاريخ لا يستطيع زوجك أن ينسى به عيد زواجكما، فتجنبي هذه التواريخ لأنها بحسب الخبراء أسوأ مواعيد لإقامة حفل زفاف، وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وينصح الخبراء بعدم إقامة حفل الزفاف في يوم 14 فبراير، وهو اليوم الذي يوافق عيد الحب، فبعد تحليل مليوني من الأزواج وجدوا أن هذا هو أسوء موعد للزواج، فحوالي 11 في المئة من أولئك الذين تم عقد قرانهم في ذلك اليوم تم طلاقهم في غضون خمس سنوات، وبعد تسع سنوات كان هناك 21 في المئة من أولئك الأزواج قد انفصلوا بالفعل، حتى من الناحية القانونية.

لكن عيد الحب ليس وحده هو التاريخ الذي يجب الابتعاد عنه، كما أسموا “أيام الأعداد الخاصة” مثل سبتمبر 1999، والتي تقرأ أيضاً 9/9/99، وقد أشار الخبراء إلى أن الأزواج الذين يختارون هذه التواريخ يركزون أكثر على الزواج المثالي، من الزواج السعيد.