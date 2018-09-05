طريقة سريّة تساعدك على النوم في أقل من دقيقتين: يستخدمها الجيش الأمريكي

طريقة سريّة تساعدك على النوم في أقل من دقيقتين: يستخدمها الجيش الأمريكي

البحث عن النوم في الليل مشكلة قد يعاني منها الكثيرون، لكن الجيش الأمريكي له تقنية خاصة في جعل جنوده ينامون خلال دقيقتين فقط!

وهذا الأسلوب تم تجريبه واختباره بدقة من الجيش ومنذ عقود، ويمكن أن يساعد أولئك الذين تطاردهم الهموم قبيل النوم ومتلازمة الأرق.

وقد أورد مؤلف كتاب «الاسترخاء والفوز.. الأداء البطولي» لمؤلفه لويد وينتر، ذلك الأسلوب المثالي الذي يمكن أن يساعدك في النوم خلال 120 ثانية فقط، وهي طريقة عسكرية سرية في الأساس.

ورغم أن هذا الكتاب قديم يعود إلى عام 1981 وبهذا فالناس قد لا تذكر ما ورد فيه أو لا تعرفه، إلا أن الأمر عاد للكلام عنه بعد نشر الكتاب على الإنترنت مؤخرًا، حسبما جاء في «العربية.نت».

ويقال إن هذه التقنية لديها نسبة نجاح تصل إلى 96% بعد ستة أسابيع من الممارسة، وقد تم تطويرها لتقليل الأخطاء التي يرتكبها الطيارون بسبب التعب.

ووجدت دارسة استقصائية في عام 2011 أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة يعاني من الحرمان الشديد للنوم.

وبالنسبة لأسباب الأرق فقد تعود إلى التوتر أو القلق أو الاكتئاب مع تعاطي الكحول والنيكوتين والكافيين الذي يؤثر أيضًا على أنماط النوم.

ويحتاج كل شخص إلى مدة مختلفة من النوم حسب تكيفه الشخصي، ولكن وفقًا لهيئة الصحة الوطنية البريطانية يجب أن يحصل الكبار على ما بين 7 إلى 9 ساعات في الليلة.

ويرتبط نقص النوم المزمن بالمشاكل الصحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

والآن ما هي هذه الطريقة الأمريكية للنوم السريع.

قم باسترخاء تام لعضلات الوجه، بما في ذلك اللسان والفك والعضلات حول عينيك.

قم بإرخاء كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن، قبل أن تسترخي ذراعك العلوية والسفلية من جهة، ثم من الجانب الآخر.

ومن ثم تنفس زفيرًا عميقًا وأرخِ صدرك، وأخيرًا قم بإرخاء ساقيك، بدءًا من الفخذين باتجاه أسفل الساقين.

العربية نت