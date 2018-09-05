وسط ظروف غامضة.. نهاية مروّعة لعارضة باكستانية شهيرة

عُثر على العارضة ومصممة الأزياء الباكستانية “أنام تانولي” جثة هامدة بمقر إقامتها بمدينة لاهور يوم الأحد في ظروف غامضة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “أنام” البالغة من العمر 26 عامًا وجدت معلّقة في إحدى غُرف منزلها.

وقد رُجح أن تانولي أقدمت على الانتحار بعدما مرّت بمرحلة صعبة نتيجة ضغوط نفسية وذلك في اليوم ذاته الذي كان من المقرّر أن تُقابل طبيبها النفسي. (بحسب محضر الشرطة)

في حين يدعي زوج “أنام” ويدعى “أحمد نافيد” بأن زوجته أنهت حياتها بسبب الاكتئاب، وقال في محضر الشرطة: “عندما طلبت منها أن تستعد لرؤية الطبيب النفسي، أغلقت باب غرفتها على نفسها وشنقت نفسها بالساري الذي كانت ترتديه”.

وتعليقًا على حادثة الانتحار، قال الناطق باسم الشرطة “نياب حيدر” لوسائل الإعلام: “لا يمكننا أن نؤكد في هذه المرحلة في ما إذا كانت قد انتحرت أم قتلت. لقد تم إرسال الجثة لتشريحها ونحن نسجِّل تصريحات والديها والأشخاص الآخرين ذوي الصلة”.

وشكل خبر وفاة “أنام” صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث نعاها الآلاف من أصدقائها ومتابعيها.