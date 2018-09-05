الجمعة , سبتمبر 7 2018
الرئيسية / اخبار ساخنة / وسط ظروف غامضة.. نهاية مروّعة لعارضة باكستانية شهيرة
وسط ظروف غامضة

وسط ظروف غامضة.. نهاية مروّعة لعارضة باكستانية شهيرة

‏يومين مضت اخبار ساخنة 758 زيارة

وسط ظروف غامضة.. نهاية مروّعة لعارضة باكستانية شهيرة

عُثر على العارضة ومصممة الأزياء الباكستانية “أنام تانولي” جثة هامدة بمقر إقامتها بمدينة لاهور يوم الأحد في ظروف غامضة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “أنام” البالغة من العمر 26 عامًا وجدت معلّقة في إحدى غُرف منزلها.

وقد رُجح أن تانولي أقدمت على الانتحار بعدما مرّت بمرحلة صعبة نتيجة ضغوط نفسية وذلك في اليوم ذاته الذي كان من المقرّر أن تُقابل طبيبها النفسي. (بحسب محضر الشرطة)

وسط ظروف غامضة

في حين يدعي زوج “أنام” ويدعى “أحمد نافيد” بأن زوجته أنهت حياتها بسبب الاكتئاب، وقال في محضر الشرطة: “عندما طلبت منها أن تستعد لرؤية الطبيب النفسي، أغلقت باب غرفتها على نفسها وشنقت نفسها بالساري الذي كانت ترتديه”.

وتعليقًا على حادثة الانتحار، قال الناطق باسم الشرطة “نياب حيدر” لوسائل الإعلام: “لا يمكننا أن نؤكد في هذه المرحلة في ما إذا كانت قد انتحرت أم قتلت. لقد تم إرسال الجثة لتشريحها ونحن نسجِّل تصريحات والديها والأشخاص الآخرين ذوي الصلة”.

وسط ظروف غامضة

وشكل خبر وفاة “أنام” صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث نعاها الآلاف من أصدقائها ومتابعيها.

الوسوم

وكالة أوقات الشام الاخبارية
© Copyright 2018, All Rights Reserved