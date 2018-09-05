بالفيديو: لبنانيون يطردون عائلة محجبة عن الشاطئ

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية طرد عائلة محجبة من شاطىء بلدة كفر عبيدا، بدعوى عدم السماح للمحجبات بالسباحة.

ووفقا للفيديو ، فقد ظهر عدد من القائمين على الشاطىء وهم يطردون عائلة محجبة، مكيلين لها العديد من الشتائم.

من جانبه، برر رئيس بلدية كفر عبيدا بأن طرد المحجبات عن الشاطىء لا يستهدف الحجاب بل يستهدف من ينزل إلى المياه بلباسه لكونه يؤدي إلى الغرق خصوصا في مياه البحر.

وزعم أن كل من ينزل للسباحة بثيابه كائنا من كان أنثى أم ذكرا، مسلما أم غير مسلم، محجبة أم راهبة سيطرد من مياه البحر.

وتأتي هذه الواقعة بعد نحو عشرة أيام من تداول مقطع فيديو للفنان اللبناني يوري مرقدي يكشف فيه عن ممارسات عنصرية تقوم بها بلدية شاطئ العقيبة اللبناني.

ووفق ما أكده “مرقدي”، فإنه نزل مع كلبه للشاطئ فاعترضه عاملان تابعان للبلدية وأخبراه أن الكلاب والمحجبات والسوريين ممنوعون من النزول إلى الشاطئ، بقرار من بلدية العقيبة.

وعلق “مرقدي” على الحادثة متأسفاً على ما حدث معه: “يا عيب الشوم علينا وين صرنا.. حاطينهم في (تصنيف واحد)، شو ظل ما عملتوه”.

هاد مطرب لبناني اسمه يوري مرقدي اسمعو شو صار معه!! اما بالنسبة لنا ما بدنا من المسلم اللبناني يدافع عن السوريين لكن بدنا منه يدافع عن والدته المحجبة عن اخته عن زوجته ماذا تقول يا سعد الحريري ما بدنا دموع ما ناقصنا أطفال بدنا أفعال إذا كان باقي عندكم رجولة او دين او ناموس