تعرف على أجمل 10 نساء في الوطن العربي

كما يقول المثل الشعبي ’’الجمال لا يخبئ نفسه‘‘ لذلك يمكننا القول أنه يوجد الكثير والكثير من النساء الجميلات في العالم.

وبالتأكيد لا يخفى على أحد أن الوطن العربي مليئ بالنساء الجميلات اللواتي يستطعن بفضل جمالهن ومواهبهن أي يخطفن الأنفاس، سنتعرف في هذا المقال على أجمل 10 نساء في الوطن العربي.

المرتبة العاشرة (سيرين عبد النور)



عارضة أزياء ومغنية من لبنان، عمرها 41 سنة وبدأت حياتها المهنية في عام 1992م، وتعد واحدة من أجمل النساء المسلمات في العالم.

المرتبة التاسعة (داليدا خليل)



ممثلة لبنانية لعبت دور البطولة في أكثر من 14 مسلسل منذ عام 2007م، وتوجت كملكة جمال الشمال لمدة 12 سنة متتالية، وشاركت في برنامج الرقص مع النجوم.

المرتبة الثامنة (كارول سماحة)



مغنية وممثلة لبنانية حصلت على شهادة في التمثيل من جامعة القديس يوسف، أصدرت العديد من الألبومات التي جلبت لها الشهرة، وفي عام 2013م أصبحت أحد الحكام في برنام –X Factor-.

المرتبة السابعة (هيفاء وهبة)



في سن السادسة عشر فقط حصلت هيفاء على لقب ملكة جمال الجنوب اللبناني، وحصلت على المركز الثاني من مسابقة ملكة جمال لبنان، وظهرت على غلاف أكثر من 100 مجلة.

المرتبة السادسة (نيكول سابا)



اشتهرت نيكول سابا في فرقتها القطط الأربعة –The 4 Cats-، بالإضافة إلى نجاحها المنفرد في مجال الغناء والسينما، حيث مثلت فيلم التجربة الدنماركية مع العملاق عادل إمام.

المرتبة الخامسة (ميريام فارس)



سجلت رقماً قياسياً على تطبيق (أنغامي) للموسيقى، اشتهرت جداً بسبب ألبومها (بتقول إيه).

المرتبة الرابعة (درّة زرّوق)



عارضة أزياء وممثلة تونسية ولدت في عام 1980م، تم انتخابها لتكون أجمل النساء التونسيات.

المرتبة الثالثة (تارا عماد)



ولدت تارا في عام 1993م، وهي ممثلة وعارضة أزياء مصرية شاركت في عام 2010م في مسابقة ملكة جمال المراهقات في مصر وحصلت على المركز الثاني، كما حصلت على لقب ملكة جمال أفريقيا في نفس العام، وظهرت على غلاف مجلة -Elle- 4 مرات.

المرتبة الثانية (مايا دياب)



في الـ 33 من عمرها أصبحت مايا دياب أيقونة أزياء، وكانت أيضاً إحدى المشاركات في فرقة القطط الأربعة –The 4 Cats-.

المرتبة الأولى (نانسي عجرم)



ولدت عجرم في عام 1983م، لديها أكثر من 20 مليون متابع وتعد إحدى أجمل النساء في الوطن العربي.