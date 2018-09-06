بعد الحفل … تعرضت هذه الفنانة للضرب من قبل جمهورها !!

بعد الحفل … تعرضت هذه الفنانة للضرب من قبل جمهورها !!

أفادت صحيفة ‘السوداني’ بأن المطربة السودانية وجدان الملازمين تعرضت للاعتداء بالضرب بعد انتهاء حفلة أقامتها في أحد المسارح في منطقة شرق النيل.

وذكرت الصحيفة أن الفنانة رفضت خلال الحفلة تلبية طلب بعض الحاضرين بتكرار أداء إحدى الأغنيات.

وكشفت أن الأمر لم يمر مرور الكرام. فبعد انتهاء الحفلة واستعداد النجمة لمغادرتها، تعرض لها بعض الحاضرين بالضرب.

إلا أن آخرين تدخلوا للدفاع عنها، ما دفع المعتدين إلى الفرار. وعلم أن الفنانة لم تتعرض لإصابات بالغة، وأنها غادرت المكان من دون أن تحتاج للذهاب إلى المستشفى.