الكشف عن اسم الجزء الثالث من الهيبة وأحداثه وأبطاله الرئيسيين

نشر المخرج سامر البرقاوي عبر حسابه على “إنستقرام” صورتين تتعلقان بالجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”.

الصورة الأولى تجمعه مع بعض أبطال العمل الأساسيين وهم تيم حسن و سيرين عبد النور و منى واصف و عبدو شاهين، والثانية للحلقة الثامنة من المسلسل.

وتبين من خلال التعليق الذي نشره سامر برقاوي أن الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” سوف يعرض تحت إسم “الهيبة- الحصاد”.

كذلك نشرت صفحة خاصة بـ “فانز” الفنان تيم حسن أربع صور من أجواء الاجتماع بين نجوم المسلسل.

وبدا واضحاً أن جوّاً من الإلفة والإنسجام يخيّم على جلسة أبطال “الهيبة- الحصاد” حيث كان كان النجوم الأربعة يتسامرون ويضحكون ويقرأون سيناريو الحلقة الثامنة.

يشار إلى أن سيرين عبد النور انضمت إلى الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” حيث تتقاسم البطولة مع الفنان تيم حسن، وكانت نادين نجيم تقاسمت البطولة مع حسن في الجزء الأول، بينما حلت نيكول سابا بطلة في الجزء الثاني الذي عرض تحت إسم “الهيبة- العودة”.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة “سوف تدور في مدينة بيروت، أي أن “الهيبة” سوف تنتقل جغرافياً إلى بيروت في جزئها الثالث، بعد أن كانت قد انتقلت أحداث الجزء الثاني في الزمن إلى الوراء.

مسلسل “الهيبة-الحصاد” كتابة وسيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج “الصباح للإعلام”.

سيدتي نت