الجمعة , سبتمبر 7 2018
الرئيسية / نجوم و مشاهير / الكشف عن اسم الجزء الثالث من الهيبة وأحداثه وأبطاله الرئيسيين
الكشف عن اسم الجزء الثالث من الهيبة

الكشف عن اسم الجزء الثالث من الهيبة وأحداثه وأبطاله الرئيسيين

‏يومين مضت نجوم و مشاهير 1,888 زيارة

الكشف عن اسم الجزء الثالث من الهيبة وأحداثه وأبطاله الرئيسيين

نشر المخرج سامر البرقاوي عبر حسابه على “إنستقرام” صورتين تتعلقان بالجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”.

الصورة الأولى تجمعه مع بعض أبطال العمل الأساسيين وهم تيم حسن و سيرين عبد النور و منى واصف و عبدو شاهين، والثانية للحلقة الثامنة من المسلسل.

وتبين من خلال التعليق الذي نشره سامر برقاوي أن الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” سوف يعرض تحت إسم “الهيبة- الحصاد”.

الكشف عن اسم الجزء الثالث من الهيبة وأحداثه وأبطاله الرئيسيين

كذلك نشرت صفحة خاصة بـ “فانز” الفنان تيم حسن أربع صور من أجواء الاجتماع بين نجوم المسلسل.

وبدا واضحاً أن جوّاً من الإلفة والإنسجام يخيّم على جلسة أبطال “الهيبة- الحصاد” حيث كان كان النجوم الأربعة يتسامرون ويضحكون ويقرأون سيناريو الحلقة الثامنة.

الكشف عن اسم الجزء الثالث من الهيبة

يشار إلى أن سيرين عبد النور انضمت إلى الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” حيث تتقاسم البطولة مع الفنان تيم حسن، وكانت نادين نجيم تقاسمت البطولة مع حسن في الجزء الأول، بينما حلت نيكول سابا بطلة في الجزء الثاني الذي عرض تحت إسم “الهيبة- العودة”.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة “سوف تدور في مدينة بيروت، أي أن “الهيبة” سوف تنتقل جغرافياً إلى بيروت في جزئها الثالث، بعد أن كانت قد انتقلت أحداث الجزء الثاني في الزمن إلى الوراء.

مسلسل “الهيبة-الحصاد” كتابة وسيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج “الصباح للإعلام”.

سيدتي نت

الوسوم

شاهد أيضاً

غزل متبادل

غزل متبادل بين تيم حسن وسيرين عبد النور

غزل متبادل بين تيم حسن وسيرين عبد النور أكد النجم السوري تيم حسن على ثقته …

وكالة أوقات الشام الاخبارية
© Copyright 2018, All Rights Reserved