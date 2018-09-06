نصيحة من هيفاء وهبي للفتيات ؟!

اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طريقة جديدة للترويج لأغنيتها السابعة من ألبومها الجديد، والتي جاءت تحت اسم “اجمدي”.

وخصصت هيفاء هذه الأغنية للفتيات غير المتزوجات، لكي تنصحهن بالطريقة المثلى للتعامل مع الرجال.

وظهرت النجمة اللبنانية في كليب الأغنية بقمة أنوثتها من خلال ارتدائها فستاناً من قطعتين أبرز رشاقتها، وهي ترقص في الشارع؛ ما أضفى حالة من البهجة على أجواء الكليب.

وتقول هيفاء في مطلع الأغنية: “اجمدي بقى يلا إنتي وهي.. انسي وعيشي حياة طبيعية.. لما تمشي هيعرف قيمتك عشان كده خليكي قوية”.

يذكر أن أغنية ” أجمدي” من كلمات أحمد الملكي وألحان محمود الوزيري وتوزيع مونا صليبا.

وسبق أن استفزّت هيفاء وهبي، جمهورها بطريقة ترويجها لأغنيتها التي تحمل اسم “في يوم من الأيام”، وهي من ألبومها الجديد “حوا”.

ونشرت وهبي، صورةً لها عبر إنستغرام، وقد استخدمت حركة اعتبرها كثيرون “غير لائقة” بإصبعها.

فوشيا