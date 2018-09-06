الجمعة , سبتمبر 7 2018
الرئيسية / نجوم و مشاهير / نصيحة من هيفاء وهبي للفتيات ؟!
نصيحة من هيفاء وهبي للفتيات

نصيحة من هيفاء وهبي للفتيات ؟!

‏يومين مضت نجوم و مشاهير 846 زيارة

نصيحة من هيفاء وهبي للفتيات ؟!

اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طريقة جديدة للترويج لأغنيتها السابعة من ألبومها الجديد، والتي جاءت تحت اسم “اجمدي”.

وخصصت هيفاء هذه الأغنية للفتيات غير المتزوجات، لكي تنصحهن بالطريقة المثلى للتعامل مع الرجال.

وظهرت النجمة اللبنانية في كليب الأغنية بقمة أنوثتها من خلال ارتدائها فستاناً من قطعتين أبرز رشاقتها، وهي ترقص في الشارع؛ ما أضفى حالة من البهجة على أجواء الكليب.

وتقول هيفاء في مطلع الأغنية: “اجمدي بقى يلا إنتي وهي.. انسي وعيشي حياة طبيعية.. لما تمشي هيعرف قيمتك عشان كده خليكي قوية”.

يذكر أن أغنية ” أجمدي” من كلمات أحمد الملكي وألحان محمود الوزيري وتوزيع مونا صليبا.

وسبق أن استفزّت هيفاء وهبي، جمهورها بطريقة ترويجها لأغنيتها التي تحمل اسم “في يوم من الأيام”، وهي من ألبومها الجديد “حوا”.

ونشرت وهبي، صورةً لها عبر إنستغرام، وقد استخدمت حركة اعتبرها كثيرون “غير لائقة” بإصبعها.

نصيحة من هيفاء وهبي للفتيات ؟!

 

فوشيا

الوسوم

شاهد أيضاً

بعد ان خطف قلوب الشابات بجماله

بعد ان خطف قلوب الشابات بجماله..من هو مدير أعمال هيفا وهبي الجديد؟

بعد ان خطف قلوب الشابات بجماله..من هو مدير أعمال هيفا وهبي الجديد؟ ظهر الملحن ​محمد …

وكالة أوقات الشام الاخبارية
© Copyright 2018, All Rights Reserved