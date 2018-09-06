إزالة جميع النقاط العسكرية في دمشق القديمة و منع الدخول بالزي العسكري اليها

قالت مصادر مطلعة لشبكة دمشق الآن في دمشق, أنه و استجابةً لرغبات الأهالي تم إلغاء كافة حواجز وكولبات القوات الرديفة ( دفاع وطني ) في دمشق القديمة ومنع المظاهر العسكرية بشكل كامل في المنطقة التي باتت برعاية الأجهزة المعنية المختصة .

وباتت المنطقة خالية من المظاهر العسكرية تماما, حيث يمنع على كل من يرتدي الزي العسكري دخولها بحسب الشبكة.

هذا وكانت محافظة دمشق قد أزالت فبل أيام الحواجز الاسمنتية في عدة نقاط بمدينة دمشق القديمة ومداخل باب توما، وشارع الأمين والشاغور، بالإضافة إلى حواجز اللجان الشعبية، وعواميد الحديد على جوانب الطرقات.

وذكر مراسلنا خلال جولة له في المنطقة أنه تم فتح طريق ساحة باب توما ذهاباً وإياباً وطريق الشاغور ذهاباً وإياباً والطريق من دوّار المطار باتجاه شارع الأمين إضافة إلى زالة الإشغالات وعواميد الحديد على امتداد سوق مدحت باشا وصولا الى باب شرقي وإزالة وحجز عشرات السيارات المتوقفة منذ زمن طويل في دمشق القديمة في جوانب الطرقات.