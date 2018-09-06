لماذا اعتذر باسم ياخور عن المشاركة ببطولة مسلسل ” اختراق” ؟

علمت ” سيدتي نت ” أن الممثل السوري باسم ياخور اعتذر عن المشاركة ببطولة المسلسل العربي ” اختراق ” للكاتبة نور الحجة والمخرج علي المعصراني.

أما أسباب الاعتذار فتعود لظروف خاصة ستجبر النجم السوري على التواجد في دبي مع مطلع شهر أيلول / سبتمبر المقبل ما يعيقه عن متابعة التصوير وعدم إمكانية تأجيل التزامه الخاص مقال عدم وجود إمكانية لتنسيق الوقت مع أوقات تصوير المسلسل ما دفع باسم للاعتذار عن العمل.

من جهة أخرى حل الفنان نضال نجم بديلاً لباسم في المسلسل الذي يشارك به نجوم سوريين وسعوديين وأجانب.

وعلى الصعيد الدرامي فإن باسم هو المرشح الأول لبطولة مسلسل “الحرملك ” للكاتب سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحاق و إنتاج شركة ” كلاكيت ميديا ” .