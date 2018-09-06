ميزة جديدة داخل “خرائط جوجل” تسمح لك بالذهاب للعمل والمنزل أسرع

تتطلع خرائط جوجل إلى تقديم ميزة جديدة للمستخدمين، وتشير التقاير إلى أنه سيتم استبدال علامة التبويب “القيادة والعبور” بعلامة تبويب جديدة تسمى “التنقل”، وعند الضغط على خيار “التنقل”، سيظهر للمستخدمين خيارين “للعمل” و “إلى المنزل”.

ووفقًا لتقرير صادر عن Android Police، يقال إن واجهة المستخدم فى خرائط جوجل ستعرض مسارًا مقترحًا للخيار المختار سواء كان “إلى المنزل” أو “إلى العمل”، ولاختيار طرق بديلة، توفر خرائط جوجل خيارًا فى الجزء السفلى من واجهة الخرائط حيث يمكن للمستخدمين الاختيار.

ويمكن العثور على خيارات التنقل ضمن قائمة خرائط جوجل مع صور القمر الصناعى وخيارات أخرى، ومع ذلك، هذه الميزة محدودة ومتاحة لمستخدمين محددين فقط، ومن المتوقع أن تطرح جوجا ميزة “التنقل” للجمهور بشكل تدريجى.