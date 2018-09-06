اقرأ رسائل الفيسبوك بدون أن يعرف المرسل بذلك !

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يرغبون بمعرفة ما إذا وصلت رسائلهم إلى المرسل إليهم أم لا وما إذا تمت قراءة الرسائل أم لا، يبقى حب السيطرة والهوس بالخصوصية طاغيين عند الجميع، لذلك يسعى الكثير منا إلى قراءة رسائل الفيسبوك بدون أن يعرف الشخص الذي أرسل هذه الرسائل أننا قمنا بقراءتها، لتعرف كيف يمكنك تحقيق ذلك عليك بمتابعة هذا المقال.

تستطيع من خلال فيسبوك ماسنجر أن تقوم بالتواصل مع الأصدقاء من خلال القيام بالمكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو أو ببساطة المراسلة الفورية (الدردشة)، لكن كيف يمكنك أن تمنع الجميع من معرفة أنك قد قمت بفتح الرسائل؟

أجهزة الموبايل (أندرويد وأيفون)

إن الأمر ليس بهذا التعقيد، في حين يعتقد الجميع أن هذا أمر مستحيل أو شبه مستحيل كثيراً ما يتم تجاهل البديهيات التي تمكن المستخدمين من حل هذه المشكلة، يمكن لجميع الأشخاص أن يقوموا بأحد هذه الخيارات:

قطع اتصال الماسنجر بالإنترنت عن طريق الدخول إلى خصائص التطبيق أو إعدادات الهاتف وقطع اتصال التطبيق بالإنترنت.

قطع الاتصال بالواي فاي قبل فتح التطبيق وقراءة الرسائل.

تفعيل وضع الطيران على الهاتف قبل قراءة الرسائل أو فتح التطبيق.

متصفحات الحاسوب

1. غوغل كروم –Google Chrome-

من خلال فتح نافذة جديدة في المتصفح والنقر على المربع الصغير الملون في طرف المتصفح من الأعلى، ستظهر العديد من الخيارات، ابحث عن خيار -Unseen- وفعله، سيطلب منك إضافة الخيار إلى غوغل كروم، قم بالقبول وتثبيت الخيار، سيظهر حينها إشارة زرقاء في زاوية المتصفح وعند الضغط عليها ستظهر العديد من خيارات الخصوصية التي ترغب بها.

2. فايرفوكس

بنفس الخطوات السابقة يمكن الحصول على الميزات السابقة، لكن يوجد فرق بسيط هو ضرورة البحث عن الخطوط الثلاثة الصغيرة في زاوية المتصفح بعد فتح نافذة جديدة وليس المربع الملون.

بهذه الخطوات السهلة والبسيطة يمكن لأي مستخدم ومن كل أنحاء العالم قراءة كل رسائل الفيسبوك بدون أن يعرف الشخص الذي أرسل هذه الرسائل أنه تمت قراءتها.

ما رأيك بهذه الطرق، أخبرنا عن رأيك وعن مدى فعاليتها في التعليقات أسفل هذا المقال.