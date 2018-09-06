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طريقة جديدة لمكافحة الفساد

طريقة جديدة لمكافحة الفساد.. وزير المالية: وضع نظام مالي لمكافأة من يدل على الفاسد

‏يومين مضت اقتصاد 534 زيارة

طريقة جديدة لمكافحة الفساد.. وزير المالية: وضع نظام مالي لمكافأة من يدل على الفاسد

حاول وزير المالية “مأمون حمدان” إيجاد طريقته الخاصة في محاربة الفساد ومكافحة الفاسدين، بوضع نظام مالي لمكافأة المواطن الذي يدل على الفاسد؟.

المحاضرة التي ألقاها الوزير، والذي صرح في وقت سابق أنه لا فساد في سوريا، كانت عن “التطوير الإداري ومكافحة الفساد”، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لـ”وزارة المالية”، مؤكداً من خلالها على: «أن الحكومة جادة وماضية بمكافحة “الفساد”، ومحاسبة الفاسدين، وضرورة تطوير الأداء ومراقبته، وقمع كل مظاهر وأشكال الفساد وإغلاق منافذه، لأن الدولة مهما كان لديها من إمكانيات وموارد لم ولن نستفيد منها، إن لم يتم مكافحة الفساد».

وكان اللافت في طرق مكافحة الفساد التي تطرق إليها “حمدان”: «إعداد صكوك تشريعية وتنظيمية شفافة لا تقبل التفسير أو التأويل، والتوعية الوطنية والاجتماعية انطلاقاً من الأسرة والمدرسة والجامعة، ووضع نظام مالي لمكافأة من يدل على الفاسد.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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