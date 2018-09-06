إم تي في اللبنانية: السوريون هم سبب انتشار السرطان في لبنان !

نشرت قناة “إم تي في” عبر موقعها الالكتروني تقريراً خاصاً بعنوان “السرطان يجتاح لبنان.. وسببان يساهمان في انتشاره”، أشارت فيه إلى أنّ معدل الإصابة بالسرطان ارتفع بنسبة 5.6 بالمائة.

القناة استعانت بطبيب “مختصّ” يُدعى فادي نصر، الذي أرجع السبب إلى نقطتين: الأولى وهي التلوّث (يعاني لبنان من أزمة نفايات منذ عام 2015)، والثانية هي “النازحون السوريون”.

وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن نصر: “الالتهابات المتزايدة بفعل تكاثر النازحين السوريين في لبنان تتسبّب مُباشرةً بمرض السرطان، فهؤلاء بسبب الظروف السيئة التي عانوا منها مرغمين، يأتون ببكتيريا خطيرة قد تخلق الأمراض لدى الإنسان”، طبعاً من دون أن يستند الطبيب “المختصّ” إلى أيّ دليل حسّي أو دراسات في رأيه، أو يُشير إلى المعطى الذي أوصله إلى هذه النتيجة!!

ويتعرض السوريين الموجودين في لبنان إلى حملة عنصرية ممنهجة تقودها بعض وسائل الإعلام اللبنانية، وخاصة تلك التي ناصبت الدولة السورية العداء منذ بداية الحرب 2011، وزعمت أنها تقف بصف الشعب السوري ضد نظام الحكم فيه، وشاركت بفبركة الكثير من التقارير والمواد الاعلامية المثيرة للفتنة.

وكالات