الليرة السورية تستقر امام الدولار وتنخفض طفيفاً أمام اليورو

استقرار نسبي شهده سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع في السوق الموازية مقارنة بمستويات الأسبوع السابق، ليتراوح مستوى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمركي (وسطياً) بين 445 ليرة سورية للشراء ومستوى 452 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مركز دمشق للابحاث والدراسات “مداد”، فيعود ذلك وبشكل رئيسي إلى الاستقرار النسبي الذي يشهده سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوياته المرتفعة مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات الأسبوع في السوق العالمية، في ظل مواصلة الدعم الذي تتلقاه الليرة السورية من جانب تدفق الحوالات من الخارج، ووسط ترقب السوق للتطورات العسكرية والسياسية التي تشهدها معركة الشمال السوري، إضافة إلى زيادة الطلب على الليرة السورية مع حلول موسم افتتاح المدارس لتأمين مستلزماتها للتلاميذ وبدء الأسر السورية بتجهيز مؤونة الشتاء.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تراجع مستواها ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 528 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 511 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 3.3%.

كما تراجعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 2.7%، ليرتفع زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 509.81 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 496.41 ليرة سورية في نهاية الأسبوع الأسبق.

المصدر: الاقتصاد اليوم