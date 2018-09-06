مياه معبأة مجهولة المصدر تغزو الأسواق .. والتموين: نعمل على مصادرتها

رغم الجهود التي تبذلها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس لتعقب ومصادرة المواد المجهولة المصدر تنفيذاً لتوجيهات الوزارة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص إلا أن ذلك لم يمنع «للأسف» البعض من ضعاف النفوس من الاستمرار بمخالفة القوانين والأنظمة وخرقها ومن تلك المخالفات انتشار المياه اللبنانية المعبأة «المجهولة المصدر» في أغلبية محلات «السوبرماركت» والأكشاك وحتى في المطاعم والكافيهات المنتشرة على الكورنيش البحري وبماركات وأنواع مختلفة؟

«تشرين» قامت بجولة على الأسواق «الطرطوسية» حيث سجلنا وجود هذه المياه المعبأة في بعض الأكشاك والمحلات وأغلبيتها من القياس الصغير تباع بسعر 125 ليرة من ماركة سبيل وريم وغيرها وللوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس في حال علمها بالقضية، أكد ماهر مرعي-رئيس دائرة حماية المستهلك علم المديرية بالموضوع وقيام دورياتها بمصادرة أكثر من 40 كرتونة من هذه المياه من بعض الأكشاك الموجودة على الكورنيش البحري لكن المشكلة في المطاعم السياحة «بحسب مرعي» التي لا يمكن الدخول إليها من قبل دوريات التموين إلا بوجود لجنة خاصة من السياحية؟ كلام استهجنه المهندس يزن الشيخ مدير السياحة في طرطوس الذي أكد تعاون مديرية السياحة مع التموين في هذا الإطار واستعداد المديرية لإرسال الضابطة العدلية لترافق دوريات التموين في حال طلب الأخيرة لذلك للقيام بجولة على المطاعم السياحية الموجودة على الكورنيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

مع العلم أن «تشرين» حاولت التواصل مع الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس لبيان أسباب دخول المياه اللبنانية المهربة لأسواق المحافظة، وهل لذلك علاقة بقلة كميات المياه المعبأة المنتجة محلياً؟ لكن للأسف لم نوفق بذلك.

تشرين