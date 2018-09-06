الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات جديدة لدخول منطقة شنغن

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على مقترح يلزم بالحصول على وثيقة سفر لمواطني الدول التي لا يطلب منهم تأشيرات دخول خلال زيارتهم لمنطقة “شنغن”.

و”شنغن”، منطقة تضم 26 دولة أوروبية ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها، ويسمح لأكثر من 60 دولة حول العالم بزيارتها دون الحصول على تأشيرات دخول.

وقال المجلس، في بيان، إنه تمت الموافقة على المقترح المذكور والمقدم من “نظام معلومات وإذن السفر الأوروبي” (اتياس)، مشيرا إلى أنه يلزم مواطني تلك الدول، بالخضوع لتفتيش أمني قبيل سفرهم.

وفي حال دخل التطبيق الجديد حيز التنفيذ، فإنه سيلزم جميع الأشخاص الراغبين بدخول “شنغن” دون تأشيرات، بتسجيل معلوماتهم عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي قدره 7 يورو.

وبحسب التطبيق الجديد فإنه سيطلب من هؤلاء الأشخاص، الإجابة على استفسارات عدة منها؛ معلومات عن الهوية الشخصية، ووثيقة السفر، وعنوان الإقامة، وما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أم لا، والدول التي تواجدوا فيها سابقا، وما إذا كان قد تم طردهم من الدول الأوروبية من عدمه.

ومن خلال ذلك الإجراء، يسعى نظام “اتياس” لمعرفة ما إذا كان الشخص الراغب بزيارة منطقة “شنغن”، يشكل تهديدا أمنيا أم لا، عبر مقارنة معلوماته مع مختلف قواعد بيانات الأمن الأوروبية.

ومن المنتظر أن يدخل النظام قيد التنفيذ في 2021، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس أوروبا، والبرلمان الأوربي، ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.

الأناضول