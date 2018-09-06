نائب في مجلس الشعب: أحكي كما تريد.. و الحكومة تفعل ما تريد

نائب في مجلس الشعب: أحكي كما تريد.. و الحكومة تفعل ما تريد

أكد عضو مجلس وضاح مراد في رده على أحد التعليقات الواردة على ما نشره على صفحته الشخصية الفيسبوك أن ما يطرح من ملفات تحت قبة البرلمان يذهب الى الأدراج أو يتم تبريره بأي شكل كان.

وجاء في تعليق أحد الأشخاص ” يبدو أن الأستاذ وضاح في خصام مع مجلس الشعب لأن طروحاته عبر قنوات التواصل الإجتماعي.. وأنا برأيي أن منبر البرلمان أقوى وأجدى ومن خلاله الطرح أقوى وهناك مؤسسة تتبنى المقترحات وإن كان الطرح جيدا قد يتبناه زملاء لك في البرلمان.. وأنصح بأن تأخذ دورك في المجلس لكي تكون النتائج أفضل .. مع كل تقديري لمقامكم العالي”.

ورد النائب مراد على صاحب التعليق بالآتي :

” لا يا أخي الكريم، القصة ليست خصومة ابداً. طرحك تحت قبة مجلس الشعب يذهب الى الأدراج او يتم تبريره باي شكل كان ففي المجلس احكي كما تريد والسلطة التنفيذية تفعل ماتريد!”

“مشكلة لجنة تحقيق مجلس الشعب خير دليل والجميع يعرف ذلك تم طوي التقرير في المجلس حتى عملنا مشكل وخرجت منه باتهامي بعدم النزاهة وابعادي عن اللجنة ولاحقت التقرير بمجلس الوزراء والهيئة العليا للرقابة والتفتيش وتم طيّه. ولم يسمع المواطنين ماذا حصل ويحصل!”

“على الأقل في صفحتي الاخوة المواطنين بيقدروا يطلعوا على شي وهذا اضعف الايمان”.

وكالات