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إسرائيل تنشر صورا لآثار عدوانها الأخير على سوريا

إسرائيل تنشر صورا لآثار عدوانها الأخير على سوريا

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إسرائيل تنشر صورا لآثار عدوانها الأخير على سوريا

نشرت شركة “ImageSat International” الإسرائيلية صورا من الأقمار الاصطناعية لموقع مدمر جنوبي مدينة مصياف بريف حماة في سوريا، أي المكان الذي تعرض لغارة إسرائيلية مؤخرا.

وكانت وكالة “سانا” السورية قد أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت يوم الثلاثاء لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مواقع عسكرية في كل من محافظتي حماة وطرطوس.
وتحدثت “سانا” عن إسقاط 5 صواريخ إسرائيلية.

كما أكدت مصادر طبية سقوط شهداء وجرحى نتيجة القصف.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الغارات، فيما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى أن الطيران الإسرائيلي قصف أكثر من 200 موقع على أراضي سوريا خلال 18 شهرا، وأطلق 800 صاروخ عليها.

المصدر: RT

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