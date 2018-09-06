قائد الجيش الفرنسي: مستعدون لضرب أهداف في سوريا

قال قائد الجيش الفرنسي (فرانسوا لوكوانتر) إن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف في سوريا إذا استُخدمت أسلحة كيماوية في هجوم الجيش السوري المتوقع على محافظة إدلب.

وبحسب وكالة رويترز فإن المسؤول الفرنسي كان يتحدث (الخميس) في كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين حيث توقع القضاء على ما أسماها “فلول تنظيم الدولة الإسلامية” بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي (جان إيف لودريان)، إن باريس تعمل مع تركيا وروسيا لإيجاد مخرج فيما يتعلق بمحافظة إدلب، واصفاً الوضع فيها بـ “القنبلة الموقوتة”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تعمل مع الدول الضامنة لاتفاق أستانا (تركيا وروسيا وإيران) للحيلولة دون وقوع مجزرة في إدلب.

وحذّر (لودريان) من احتمالية استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية في إدلب، معتبراً أن الأمر خطير.

وشدّد على أن “الحل الوحيد في إدلب هو حل سياسي، ونوه إلى إمكانية حدوث موجة لاجئين جديدة نحو تركيا في حال اندلاع حرب هناك”.

وكالات