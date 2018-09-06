استشهاد ضابط من فرع الأمن الجنائي بحلب أثناء القبض على مطلوب

استشهد يوم الأربعاء الضابط المقدم شرف في فرع الأمن الجنائي بباب الفرج علي ابراهيم ابن محمد، وهو رئيس قسم الآداب في فرع الأمن الجنائي، وذلك أثناء تأديته واجبه بالقبض على أحد المطلوبين للعدالة”.

وببين مصدر ميداني لتلفزيون الخبر أن “الشهيد الذي كان برتبة رائد تعرض لاطلاق نار مع عناصره في منطقة المنشية بحلب، أثناء قيام الدورية بالقاء القبض على أحد المطلوبين”.

وشرح المصدر أنه “أثناء قيام الدورية بعملها، قام أحد ذوي المقبوض عليه باطلاق النار من المنزل باتجاه سيارة الفرع، ما أدى لاستشهاد الضابط وإصابة عناصره بجروح”.

وأضاف أنه “تم القبض على المطلوبين لإحالتهم إلى القضاء وإنزال العقوبة اللازمة بحقهم”.

بدوره بين رئيس الطبابة الشرعية في حلب الدكتور هاشم شلاش لتلفزيون الخبر أن “سبب استشهاد المقدم شرف هو نتيجة طلق ناري في الرأس أدى لاستشهاده على الفور”.

وحادثة استشهاد الضابط سببت حالة من الاستياء في الشارع المطالب مراراً وتكراراً بـ “ضبط وملاحقة المسيئين الذين يرهبون المواطنين بأسلحتهم وأصبحوا يشكلون عصابات وظهروا كمفرزة من مفرزات الحرب”.

يذكر أن المقدم شرف علي ابراهيم هو “من مواليد عام 1978، من محافظة درعا”، بحسب ما أفاد به رئيس الطبابة الشرعية، ويعد الشهيد واحداً من الضباط المعروفين والمحبوبين من قبل الأهالي بسبب قوة شخصيته وأخلاقه الرفيعة.

وكالات