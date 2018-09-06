دعوة 400 رجل أعمال لبناني الى دمشق

وجهت إدارة جناح الشركات اللبنانية الدعوة إلى غرف التجارة والصناعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانين وعدد من الهيئات الاقتصادية وإلى حوالي 400 رجل أعمال لبناني من مختلف القطاعات لزيارة الجناح في معرض دمشق الدولي في دورته الـ 60 الذي يقام بين 6 و15 ايلول الجاري.

ويفتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن الجناح اللبناني الذي بلغ عدد المشاركين فيه 56 شركة ومصنع بينها 41 من خلال مساحات العرض إضافة إلى 15 شركة أخرى تشارك في نشاطات المعرض الاعلانية والاعلامية .

وأعلن مدير شركة الدليل الصناعي المنظمة للمشاركة اللبنانية فارس سعد أنه تمً إتخاذ الخطوات المطلوبة لتسهيل زيارات المعرض يالتعاون مع السلطات السورية المعنية وإدارة مدينة المعارض في دمشق.

وأوضح سعد أن نشاط المؤسسات العارضة تتوزرع بين الاعمار والمقاولات والتعبئة والتغليف والغذاء.

وكالات