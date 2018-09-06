ما الذي يضرّ بصحتك بعد الثلاثين؟

عند بلوغها الثلاثين من عمرها، تشعر المرأة بالخوف والإرتباك معتقدةً أنها سوف تشهد على تدهورٍ في صحتها الجسدية ما قد يؤثر على لياقتها البدنية وجمالها. ولكن في الحقيقة، إن هذه الأمور لن تحدث إلّا إذا ارتكبت بعض الأخطاء التي سوف نطلعك عليها.

اخطاء صحية ترتكبها المرأة بعد الثلاثين

عدم اتباع نظام غذائي صحي

إن إكثار المرأة من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة كالوجبات السريعة والسكريات يمكن أن تؤدي الى مشاكل صحية عديدة مثل امراض القلب والشرايين، السكري، ارتفاع ضغط الدم وغيرها. من هنا لا بدّ أن تركّز المرأة على تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والماء لملىء المعدة وتعزيز الشعور بالشبع لساعاتٍ طويلة وخصوصاً الخضار والفواكه. كما وعليها عدم إهمال تناول الوجبات الثلاث الاساسية وخصوصاً وجبة الفطور الصحية ما يعزز من عمل التمثيل الغذائي ويساعد على حرق الدهون.

الخمول

إن الخمول وعدم ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تتسبب بتراكم الدهون في الجسم والإلتهابات بالإضافة إلى تزايد توتر الأعصاب بسبب الضغوطات الحياتية اليومية. من هنا ولضمان صحة قوية عند بلوغ الثلاثين من العمر، لا بدّ أن تمارس المرأة التمارين الرياضية يومياً، ولو تلك المعتدلة والخفيفة لمدة 30 دقيقة على الأقلّ ما يساعد على حرق الدهون، تنشيط الدورة الدموية والتخلص من التوتر مقابل تعزيز إفراز الدماغ لهرمونات السعادة.

عدم الإهتمام بالبشرة

إن البشرة تحتاج للعناية الخاصة من المرأة في سنّ الثلاثينيات تماماً كما في السنين السابقة. فعلى المرأة، ولتجنّب الظهور اتلمبكر للتجاعيد والمشاكل الجمالية، أن تقوم بتنظيفها يومياً مرتين، في الصباح والمساء، كما من المهم الحرص على ترطيبها وحمايتها من اشعة الشمس الضارة من خلال تطبيق واقي الشمس (معدل حماية 50 spf). وعليها أيضاً ألا تهمل تقشيرها من وقتٍ لآخر ذلك للتخلص من طبقة الخلايا الميتة وإستعادة نضارتها و رونقها وشبابها.