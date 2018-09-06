يمكنك تحديد العمر الافتراضي لقلبك.. وهكذا تحسّن أداءه

حثت هيئة الصحة العامة البريطانية السكان فوق الثلاثين من العمر لإجراء اختبار عبر الانترنت، لمعرفة وضعية القلب عندهم، وإذا كان معرضاً للمخاطر في المستقبل بنوبات أو سكتات.

ويتم تقدير عمر القلب للإنسان وفق هذا الاختبار، ليمكن تفادي أي أمراض أو وعكات محتملة بمعدل يصل إلى 80% إلى سن 75 للفرد.

ويرى الأطباء أن تحديد العمر الافتراضي للقلب للأشخاص يساعد عموماً في تحسين الصحة القلبية.

وتضع الحياة غير الصحية 4 من كل 5 أشخاص أمام مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخطر الموت المبكر.

ويوصي الأطباء بأن يتوقف الناس عن التدخين، وأن يأكلوا بشكل جيد، وكذلك عليهم أداء التمارين الرياضية بمعدل كاف.

الإحباط الإيجابي

ولا يعتبر هذا الاختبار تشخيصياً، لكنه يعطي مؤشرات ويوقظ جرس الإنذار للشخص لكي يجري تحسينات على أموره الصحية.

فهو لن يخبرك إذا ما كنت سوف تصاب بنوبة قلبية أم لا، لكنه يرشدك للحياة الصحية الأفضل.

ويقول ديفيد غرين البالغ من العمر 59 عاماً إنه أجرى الاختبار وشعر بالإحباط بعد أن عرف أن العمر الافتراضي لقلبه لا يتجاوز عشر سنوات.

ويضيف: “رغم ذلك فقد حولت هذه النتيجة إلى شيء إيجابي بأن أعمل على ما يجعلني أعيش بشكل صحيح”.

78 % في دائرة الخطر

وقد خضع حوالي مليوني شخص في بريطانيا لهذا الاختبار، وقد اتضح أن 78% يقعون في دائرة الخطر، حيث إن عمر القلب لديهم أقل من التوقعات.

ويموت أكثر من 84 ألف شخص سنوياً من نوبة قلبية أو سكتة دماغية كل عام في إنجلترا.

ويرى الدكتور مات كيرني من هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن هذا الاختبار لديه “القدرة على مساعدة ملايين الأشخاص”.

ويتم دعم هذا الاختبار من قبل مؤسسة القلب البريطانية وجمعية السكتة الدماغية.

وترى جولييت بوفيري، الرئيسة التنفيذية لجمعية السكتة الدماغية: “نعتقد أن هناك في جميع أنحاء المملكة المتحدة حوالي 6 ملايين شخص غير مشخصين وغير معالجين لارتفاع ضغط الدم أو الرجفان الأذيني، وهما من أكبر عوامل الخطر للسكتة الدماغية”.

وتوضح: “مع ذلك، فإن علاج هذه الحالات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والدمار الذي تتسبب به”.

الاختبار والمقترحات

يطرح الاختبار 16 سؤالاً بسيطاً، عن الحياة البدنية ونمط العيش بشكل عام، ومن ثم يعطي تقديراً لعمر قلب الشخص والتنبؤ بالأمراض كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في عمر معين.

كما يقدم اقتراحات للوقاية من التوقعات السلبية، والمساعدة في إطالة عمر عضلة القلب.

فعلى سبيل المثال فإنه بعد توقف الشخص عن التدخين بسنة واحدة، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يصبح معه، نصف ما عند المدخن.

كذلك فإن التمارين بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، سوف يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، وهي تمارين كركوب الدراجات أو المشي السريع وغيرها.

أيضاً زيادة كمية الفاكهة والخضراوات المستهلكة للفرد، من ثلاث حصص يومياً إلى أكثر من 5، حيث يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

كيف تحسن صحة قلبك؟

هناك نقاط يجب العمل عليها فوراً لكي تكسب قلبا طويل العمر، وهي:

1- أقلع عن التدخين فوراً إذا كنت تدخن.

2- كن نشطاً ودع الكسل.

3- إدارة وزنك والتحكم فيه.

4- تناول المزيد من الألياف.

5- خفض الدهون المشبعة.

6- احصل على خمسة حصص من الفواكه والخضراوات يومياً.

7- خفض استهلاك الملح.

8- أكل السمك مفيد جداً.

9- التقليل من الكحول.

10- قراءة الملصقات على مغلفات الأغذية والمشروبات ضرورية.