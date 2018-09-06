عريس يموت فجأة في فندق شهر العسل بعد ساعات من زفافه!

ليست كل النهايات السعيدة سعيدة حقاً، فما حدث لكل من “داني أملسي” وعروسه “كلير” لم يكن كذلك، فبعد أن أقاما حفل زفافهما والذي انتظراه لمدة سبع سنوات كاملة من الحب، وجدت “كلير” زوجها ميتاً في غرفة الـ”فندق” الذي يقضيان فيه شهر العسل.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانيه أن “كلير” وجدت زوجها ميتاً دون حراك بعد أقل من 12 ساعة فقط من عقد قرانهما في فندق “سبا” الفاخر حيث تزوجا، ولا يعتقد أن هناك أي ظروف مشبوهة، كما وصف أصدقاء “داني”.

في رسالة محطمة للقلوب على “فيسبوك”، كتبت “كلير”: “كان يوم الجمعة هو أفضل يوم في حياتي، حيث حصلت على الزواج الأفضل، الأكثر صراحة، والأكثر تسلية، وأروع وأحب رجل قابلته على الإطلاق، كان لدينا يوم كامل مليء بالعائلة والأصدقاء والحب والضحك، لم نكن لنطلب يومًا أفضل”، وأضافت: “هناك ثقب في قلبي لا يمكن ملؤه أبدا، أنا لا أعرف كيف أتعامل من دونك زوجي الرائع”.

ولم يكن منظف النوافذ “داني” يعاني من أي مخاوف صحية، وكان لائقاً جسدياً ويمارس كرة القدم بانتظام، وهو ما تعجب له الأصدقاء عندما جاءوا لمساعدتها وإاطروا لتحطيم باب الغرفة، حيث كانت أغلقته وراءها وهي تطلب النجدة، وحاولا إنعاش قلبه، لكن الوقت كان متأخراً.

وقد تزوج الزوجان في منتجع Woodhall Spa في مدينة Linton بالقرب من Wetherby، غرب يورك، وانضم إليهما 80 نزيلا.