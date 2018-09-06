فتاة تقفز أمام مترو الأنفاق بمصر والنهاية ليس كما أرادت

باءت جهود فتاة حاولت الانتحار بالفشل، بعد إلقاء نفسها أمام قطار مترو الأنفاق في محطة “عزبة النخل” بمصر.

وكانت النهاية غير متوقعة للجميع والفتاة، بعد سقوطها بعيدا عن القضبان لحظة دخول قطار المترو للمحطة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأصيبت الفتاة بكدمات طفيفة بعد سقوطها، التي انتشلها الأهالي والشرطة وسط حالة من الذعر داخل المحطة، واصطحبتها إلى مكتب الأمن.

وكان مترو الأنفاق في القاهرة قد وجه رسالة للراغبين في الانتحار طالبهم فيها بالابتعاد عن عربات المترو وسككها، موضحا أن مترو الأنفاق ليس ورشة للانتحار.

وأكد المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، في تصريح صحفي أمس الإثنين، أن على المحبطين الابتعاد عن محطات المترو لإنهاء حياتهم، لتسببهم في تعطيل مصالح المواطنين.

وكالات