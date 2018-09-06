صادم.. شعر أسود ينبت على لسان امرأة.. ما قصته ؟

شعر أسود ينبت على لسان امرأة.. ما قصته ؟

كشفت دراسة نشرتها مجلة New England Journal of Medicine الطبية، اليوم، عن حالة امرأة تحول لون لسانها إلى الأسود ونبت عليه شعر كثيف، بسبب دواء تناولته إثر إصابة ساقيها في حادث سيارة.

وشخصت المرأة البالغة من العمر 55 عامًا بالشعرانية والسواد في اللسان، وهي حالة غير مؤذية وتنتج غالبًا عن إهمال نظافة الفم، إلا أن الأطباء في مستشفى جامعة واشنطن بسانت لويس في أميركا، أكدوا أن السبب هذه المرة هو تناول المينوسايكلين، وهو مضاد حيوي يوصف لمكافحة إنتان الجروح.

وكانت المرأة قد نقلت على الفور إلى المستشفى جراء إصابة خطرة في الساقين بعد تعرضها لحادث سيارة، وأعطيت مصلًا وريديًا من الميروبينيم (مضاد حيوي)، بالإضافة إلى أقراص المينوسايكلين لمنع تقرح جروحها، وفقًا لموقع “ديلي ميل”.

ولاحظت المرأة بعد أسبوع واحد من العلاج، أن لون لسانها بدأ يتحول ببطء إلى الأسود، كما صارت تصاب بالغثيان وتشعر بمذاق سيئ داخل فمها، وأكد الأطباء وجود شعر على اللسان، إلا أنهم أوضحوا أن هذه الحالة مؤقتة وغير مؤذية، حدثت بسبب تناول المينوكسيلين.

وتحدث هذه الحالة عادة بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة على سطح اللسان المحتوي على براعم التذوق. وأوضح الطبيبان ياسر حمد وديفيد وارن، المسؤولان عن الحالة، أن شعرانية اللسان واسوداده مرتبطان بإهمال نظافة الفم، التدخين وبعض المضادات الحيوية.

وقرر الأطباء لاحقًا إيقاف علاج المريضة بالمينوكسيلين وحثوها على غسل أسنانها بانتظام، فعاد لون لسانها إلى الطبيعي خلال شهر واحد.