شاهدوا الظهور الاول لـ تيم حسن في أول مسلسل له منذ 18 عاماً

شاهدوا الظهور الاول لـ تيم حسن في أول مسلسل له منذ 18 عاماً

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا قديمة للممثل السوري ​تيم حسن​، استرجعت بداياته في التمثيل.

وإحدى الصور التقطت من عمل درامي ظهر فيه تيم حسن من ثماني عشرة سنة، وهو مسلسل “كان ياما كان” الذي عرض عام 2000.

وقد لفتت بعض التعليقات الى التغيّر الواضح في ملامح تيم مع مرور الزمن حيث أصبح أكثر نضجاً، بالإضافة الى تغير في تسريحة شعره وذقنه، إذ أصبح الآن يعيش بلوك شخصية “جبل” في مسلسل الرمضاني “الهيبة” وبات يرافقه من جزء الى آخر على عكس ما بدا في الصورة.