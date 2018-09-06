“يد الله” تضرب البيت الأبيض.. شاهد !

التقط مصور قناة “سي إن إن ” الأمريكية، خليل عبد الله، صورة للحظة تعرض البيت الأبيض لضربة برق، يوم الثلاثاء الماضي.

تمكن مصور القناة الأمريكية من التقاط صورة للحظة تعرض البيت الأبيض لضربة برق.

الأمر الذي وصفه الكثير من الصحفيين الأمريكيين بأنه من عند الله، لان الكثيرين في الولايات المتحدة يعتقدون بأن ترامب فقد عقله.

هذا وتتميز العلاقة بين القناة الأمريكية و الرئيس ترامب، بالكثير من المشاكل، حيث إتهمته القناة في أكثر من مناسبة بتزوير الإنتخابات.

وكتب موقع “TMZ” معلقا على الواقعة، بأن البرق أرسل لضرب الرئيس ترامب و توجيهه للطريق الصحيح، وبأن العلاج بالصدمة لن يؤذيه.

White House Struck by Lightning Amid Figurative Storm Brewing Over Trump https://t.co/Gchni4UTLp — TMZ (@TMZ) September 5, 2018

وكالات