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"يد الله" تضرب البيت الأبيض.. شاهد !

“يد الله” تضرب البيت الأبيض.. شاهد !

‏16 ساعة مضت الاخبار 4,451 زيارة

“يد الله” تضرب البيت الأبيض.. شاهد !

التقط مصور قناة “سي إن إن ” الأمريكية، خليل عبد الله، صورة للحظة تعرض البيت الأبيض لضربة برق، يوم الثلاثاء الماضي.

تمكن مصور القناة الأمريكية من التقاط صورة للحظة تعرض البيت الأبيض لضربة برق.

الأمر الذي وصفه الكثير من الصحفيين الأمريكيين بأنه من عند الله، لان الكثيرين في الولايات المتحدة يعتقدون بأن ترامب فقد عقله.

هذا وتتميز العلاقة بين القناة الأمريكية و الرئيس ترامب، بالكثير من المشاكل، حيث إتهمته القناة في أكثر من مناسبة بتزوير الإنتخابات.

وكتب موقع “TMZ” معلقا على الواقعة، بأن البرق أرسل لضرب الرئيس ترامب و توجيهه للطريق الصحيح، وبأن العلاج بالصدمة لن يؤذيه.

وكالات

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