سوريا في الثانية عربياً على مؤشر الفساد.. و الصومال تتصدر

سوريا في الثانية عربياً على مؤشر الفساد.. و الصومال تتصدر

صنّف مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ستة بلدان عربية بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وهي الصومال وسوريا واليمن والسودان وليبيا والعراق.

وأشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي، لمؤشرات الفساد في العالم، الذي نشرته الخميس، إلى أن الصومال احتلت المرتبة الأخيرة عالمياً برقم 180، أي الأولى فساداً عالمياً، ثم سوريا في المرتبة 178، واليمن والسودان في المرتبة 175، وحلت ليبيا بالمرتبة 171 والعراق في المرتبة 169، ما يجعل هذه البلدان تقع بين الدول العشر الأكثر فساداً بالعالم.

واحتلت مصر المرتبة 117، والأردن بالمرتبة 59 عالمياً من بين 180 بلداً تناولها تقرير مؤشر الفساد في العالم.

وجاءت نيوزلندا أكثر دول العالم نزاهة، بينما الدنمارك ثانياً، فيما احتلت البحرين الترتيب الأدنى خليجياً والإمارات الأعلى مواجهة للفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

فقد جاءت البحرين في المرتبة 103 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد، وحصلت على 36 نقطة مقارنة مع 43 نقطة في تقرير 2016، في حين جاءت الكويت في المرتبة 85 عالمياً وحصلت على 39 نقطة في التقرير، مقارنة مع 41 في التقرير السابق.

واحتلت سلطنة عمان المرتبة 68 عالمياً، وحصلت على 44 نقطة مقارنة مع 45 نقطة سابقاً، ثم السعودية في المرتبة 57 عالمياً بحصولها على 49 نقطة في تقرير 2017 مقارنة مع 46 في تقرير 2016.

أما قطر فقد جاءت في الترتيب 29 عالمياً وحصلت على 63 نقطة، مقارنة مع 61 نقطة في التقرير السابق، فيما كانت الإمارات الأفضل خليجياً بترتيب عالمي بلغ 21 عالمياً وحصلت على 71 نقطة مقارنة مع 66 نقطة في التقرير السابق.

واحتلت ليبيا المرتبة الأخيرة مغاربياً و171 عالمياً، بنيلها 17 نقطة، تلتها موريتانيا في المرتبة 143 عالمياً وحصلت على 28 نقطة، ثم الجزائر في المرتبة 112 عالمياً ونالت 33 نقطة، والمغرب في المرتبة 81 عالمياً وحصلت على 40 نقطة، فيما حلت تونس الأولى مغاربياً و74 دولياً بحصولها على 42 نقطة.

وكالات