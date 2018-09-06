هل حاول تيم حسن إنهاء الخلاف مع نادين نجيم وكيف كان الرد؟؟

بعد إعلان الممثلة اللبنانية نادين نجيم عن وفاة والدها بعد صراع مع المرض بتغريدة كتبتها عبر حسابها على موقع “تويتر”، غرّد الممثل السوري تيم حسن معزّيًا نجيم بالقول: “تعازيّ القلبية يا نادين. الله يكون معكون ويلهمكم الصبر، البقاء لله، الله يرحمه”.

واعتبر البعض تغزية تيم حسن مبادرة منه الى تجاوز الخلافات مع نجيم، كما تلقّى ثناءً من جمهوره على “أخلاقه وتناسيه الخلافات”. إلاّ أن نجيم لم تتفاعل مع التغريدة حتى اللحظة، رغم مرور نحو 4 أيام على كتابته لها.

لكن ذلك قد لا يعني بالتحديد أن نجيم تعمّدت عدم الرد على حسن، فهي منذ وفاة والدها يوم الجمعة 31 آب 2018 وحتى الآن لم تردّ على معزّيها من الوسط الفني.

وقد تلقّت نجيم عشرات الرسائل المعزية من مشاهير من بينهم: الممثل السوري عابد فهد، الممثلة السورية شكران مرتجى، الفنانة والممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، الفنان راغب علامة، الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة سارة الهاني، المغنية هبة طوجي، والإعلامي اللبناني علي جابر وغيرهم.

بعض المشاهير نشر تغريدات منفصلة لتعزية نجيم، منهم الممثّل السوري تيم حسن، الممثل السوري مكسيم خليل، الفنان معين شريف، الفنان وائل كفوري، الفنانة كارول سماحة، الفنانة نوال الزغبي، الفنانة إليسا، الفنانة مايا دياب، الفنانة دينا حايك، والإعلامي نيشان.

وتمر نجيم بأزمة نفسية صعبة إثر فقد والدها الذي كانت مرتبطة به بدرجة كبيرة، وتركت بعض أعمالها الفنية في الفترة الماضية لترافقه في رحلة علاجه. ولم تتفاعل مع أي من هذه الرسائل منذ يوم الوفاة وحتى اللحظة، ما عدا تغريدتين تفاعلت معهما بـ”الإعجاب”.

في المقابل، عقد نجوم مسلسل “الهيبة” الجزء الثالث أول اجتماعاتهم التحضيرية في مكتب المنتج صادق الصبّاح في بيروت. وحضرت الجلسة الأولى منى واصف وتيم حسن وسيرين عبد النور والمخرج سامر البرقاوي، إضافةً إلى الممثل عبده شاهين، الذي سيعود ليطلّ في الجزء الجديد، بحسب ما أكّد الصبّاح لصحيفة “النهار”.

وخلال القراءة الأولى للسيناريو، التقط صنّاع المسلسل الصور وشارك كل منهم متابعيه صورَه مع شركاء العمل، معلنين أن الجزء الثالث سيحمل اسم “الهيبة- الحصاد”.

وأبدت سيرين عبد النور حماستها للانطلاق في ورشة عمل المسلسل، معلّقة في صورة جمعتها مع “جبل”، قائلةً: “كان اللقاء كتير حلو!!! وبحب خبركن انو القصة روعة.. تيم حسن، سيرين عبدالنور.. الهيبة 3 رمضان 2019

المصدر: الجديد