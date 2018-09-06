ملايين المستخدمين بالعالم يعانون من تعطل الإنترنت خلال أيام.. والاسباب؟!

كشف خبراء أن شبكة الإنترنت سوف تنهار قريبا عند ملايين من المستخدمين حول العالم، حيث من المنتظر أن يحدث عطل كبير فى شبكة الإنترنت بحلول 11 أكتوبر المقبل، وستقوم شركة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة أو “آيكان” المختصة فى توزيع وإدارة عناوين iP وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا فى جميع أنحاء العالم، بتبديل مفاتيح الأمان التى تحمى جزءا هاما من الإنترنت.

وتعد هذه العملية التى يطلق عليها KSK Rollover أو تبديل مفتاح توقيع شفرة الدخول الأساسية لمنطقة الجذر، هى التى ستؤدى إلى مواجهة بعض المستخدمين لمشاكل ورسائل خطأ “فشل الخادم”، وبالنسبة للأشخاص المتضررين، فإن الأخطاء ستظهر بداية من 11 أكتوبر أو يمكن أن تبدأ بعد 48 ساعة أيضا، ويرجع ذلك إلى أن العديد من الخوادم التى تدير الإنترنت تحافظ على نسخة مخبأة من الطلبات لمدة يومين بعد إجراء آخر محاولة ناجحة.

وقد تبدو منطقة الجزر وكأنها شيء من أحد أفلام هوليود حول القرصنة، ولكن فى الواقع إنه الجزء الأخير فقط من عنوان الويب الذى يكتبه المستخدم على متصفحه، وقد تم تأمين منطقة الجذر أولاً باستخدام مفاتيح التشفير فى عام 2010، ورغم أن المفتاح القديم يسمى KSK-2010 فإن المفتاح الجديد هو KSK-2017.

لكن فى الواقع لن يرى معظم المستخدمين أى تغيير فى تصفح الإنترنت، حيث تقوم ICANN بتشغيل مفاتيح قديمة وجديدة فى نفس الوقت بحيث يمكن لمزودى خدمات الإنترنت اختبار شبكاتهم لضمان عدم حدوث مثل هذه الكسور، فيما تقول ICANN أن 1٪ فقط من مستخدمى الإنترنت من المحتمل أن يواجهوا أى مشاكل، وبالنظر إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت يبلغ الآن 3.58 مليار مستخدم، مما يعنى أن ما يقرب من 36 مليون مستخدم يمكن أن يتأثروا على مستوى العالم.