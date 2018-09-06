تعرف على أسماء هواتف أيفون المقبلة

سرت شائعات لبعض الوقت أن شركة أبل سوف تطلق هاتفين أيفون جديدين مع شاشةOLED بجانب هاتف iPhone X هذا العام، أحدهم 5.8 بوصة يُطلق عليه اسم iPhone XS، وإصدار أكبر 6.5 بوصة يحمل اسم “iPhone XS Max”.

ووفقًا لمصادر متعددة تحدثت إلى موقع 9to5Mac، هذه الأسماء تبدو غريبة بالنسبة لشركة أبل الذى احتفظت باسماء محددة لأجهزتها منذ عام 2014 عندما أطلقت هواتف iPhone 6 و iPhone 6 Plus، وتوقع الكثيرون أن تواصل شركة أبل هذه الممارسة مع جهاز iPhone XS وتسمية الإصدار الأكبر لجهاز iPhone XS Plus ، ولكن يبدو أن الأمر لم يعد كذلك.

بالإضافة إلى الاسم والحجم الأكبر، من المتوقع أن يقدم جهاز iPhone XS Max بطارية أكبر من بطارية XS الصغيرة، كما سيشهد كلا الهاتفين زيادة فى المواصفات الداخلية عن جهاز iPhone X الحالي، مع معالج A12 جديد وذاكرة وصول عشوائى بسعة 4 جيجابايت.

يذكر أن شركة Apple ستعلن رسمياً عن هواتف آيفون الجديد فى حدثها السنوى الذى سيعقد فى 12 سبتمبر الجارى داخل مسرح “ستيف جوبز” بمقرها العملاق.