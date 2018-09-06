هكذا توثق حساب إنستغرام وتحصل على العلامة الزرقاء

تتيح منصات التواصل الاجتماعي إمكانية توثيق الحسابات والصفحات من خلال وضع علامة زرقاء بجوار اسم المستخدم أو الصفحة مثلما يحدث مع المشاهير أو العلامات التجارية الكبرى وقد أصبح توثيق الحسابات عبر منصة إنستغرام الآن أسهل من أي وقت مضى.

قدمت منصة #إنستغرام تحديثًا جديدًا مؤخرًا يشمل ميزات جديدة مصممة لجعل التطبيق أكثر أمانًا ومصداقية، ومن بين هذه الميزات الجديدة أنه قد أصبح بإمكان المستخدمين تقديم طلب لتوثيق حساباتهم، بالإضافة إلى ميزة حول هذا الحساب About This Account، حيث تعد #علامة_التوثيق_الزرقاء وسيلة مهمة للتعرف على أن الحساب الذي تتفاعل معه هو الحساب الحقيقي لشخصية عامة أو مشهورة أو علامة تجارية.

تتيح منصة إنستغرام الآن طريقة جديدة للحسابات التي تصل إلى جمهور كبير وتفي بمعايير التوثيق لتقديم طلب التوثيق من خلال نموذج داخل التطبيق.

كيفية الحصول على العلامة الزرقاء في إنستغرام:

• من خلال حسابك الشخصي اضغط على قائمة الخيارات التي تظهر في أقصى الزاوية اليمنى.

• اضغط على الإعدادات Setting.

• اضغط على طلب توثيق Request Verification.

ملحوظة: لن يتم قبول جميع الطلبات حيث تحتاج إلى تلبية بعض المتطلبات قبل أن تحصل على تلك العلامة الزرقاء.

ما المتطلبات اللازمة للتقدم للحصول على العلامة الزرقاء على منصة إنستغرام؟

أولًا: تحتاج إلى التأكد من أن حسابك يتوافق مع بنود شروط الخدمة وإرشادات المجتمع في إنستغرام، نظرًا لأن الصفحات أو المستخدمين الذين لا يستوفون هذه المعايير عادةً ما يتم حظرهم مؤقتًا أو بشكل دائم، وهذه مشكلة كبيرة.

ثانيًا: خلال نموذج الطلب ستجد خيار يطلب منك إرفاق صورة لمستند يثبت هويتك كإرفاق صورة بطاقة الهوية أو رخصة قيادة أو جواز سفر.. أي مستند إثبات هوية يحتوي على صورة شخصية وصادر عن جهة حكومية، وبالنسبة للصفحات يمكنهم تقديم مستندات رسمية للأعمال تثبت هوية مالك الصفحة مثل صورة البطاقة الضريبية أو فاتورة المرافق. مع العلم أن أي معلومات يتم تقديمها ستظل خاصة ولن يسمح إنستغرام لأي شخص بمشاهدتها.

كما تتطلب عملية تقديم الطلب أيضًا إدخال اسمك بالكامل، ولم تعلن إدارة إنستغرام حتى الآن إذا ما كانوا سيقبلون أشخاصًا يختلف اسمهم بالكامل عن الاسم الموجود في بطاقة الهوية الخاصة بهم، وهو ما قد يحدث في كثير من الأحيان.

ثالثًا: يجب عليك إرسال الطلب والانتظار، لحين قيام إنستغرام بمراجعة طلبك، وبعدها ستتلقى إشعارًا لإبلاغك بما إذا ما حصل حسابك على العلامة الزرقاء أم لا، وفي حالة إذا تم رفض طلبك يمكنك تقديم طلب جديد بعد 30 يومًا.

إضافة إلى التوافق مع شروط الخدمة وإرشادات المجتمع يجب أيضًا أن يكون حسابك:

• يمثل حسابًا شخصًا حقيقيًا أو نشاطًا تجاريًا أو كيانًا حقيقيًا.

• يمثل التواجد الفريد للشخص أو النشاط التجاري الذي يمثله. يمكن التحقق من حساب واحد فقط لكل شخص أو نشاط تجاري، باستثناء الحسابات ذات لغات مختلفة.

• يجب أن يكون حسابك عامًا، كما يجب أن يحتوي على سيرة ذاتية وصورة ملف شخصي ومنشور واحد على الأقل. لا يجوز أن يحتوي ملفك الشخصي على روابط قم بإضافتي add me لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

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