إيران تتحدث عن حل نهائي لمدينة إدلب السورية

أعلن مسؤول إيراني كبير عن أن الحل النهائي للوضع في مدينة إدلب السورية يمكن التوصل إليه خلال القمة الثلاثية بمشاركة زعماء روسيا وإيران وتركيا.

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، إن الحل النهائي للوضع في مدينة إدلب يمكن التوصل إليه خلال القمة الثلاثية في طهران حول سوريا بمشاركة زعماء روسيا وإيران وتركيا.

وأشار المسؤول الإيراني خلال لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي: “آمل أن تتمكن القمة التي ستعقد في طهران، والتي يشارك فيها السيد بوتين، من التوصل مع نظرائه إلى توافق نهائي محدد حول الأحداث التي تجري في إدلب”.

سبوتنك