معارضون سوريّون يشنون هجوما عنيفا على ديمستورا

اعتبرت منظمات وشخصيات سوريّة معارضة، المبعوث الدولي إلى سورية ستفان ديمستورا شخصية غير مرغوب فيها ووصفته بغير النزيه.

وقالت المنظمات في بيان مُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء مجلس الأمن، إن تصريحات دي ميستورا التي قال فيها إن جبهة النصرة قادرة على تصنيع غاز الكلور، تعطي انطباعا عن تبنيه الرواية الروسية، كما أنه يبرئ السلطة من أي عملية قصف قد تنفذها بغاز الكلور.

وأكد البيان أن “إعلان ديمستورا استعداده لمرافقة آلاف المدنيين في محافظة إدلب إلى أماكن يسيطر عليها الجيش السوري هو بمثابة تسليم واضح للمدنيين إلى قاتلهم مرة أخرى” على حد قولهم.

وأوضح البيان أن “تفهم ديمستورا قلق موسكو من طائرات مسيرة تشن هجمات على قاعدة حميميم يعطي المبرر للروس من أجل أن يفتكوا بالمنطقة ويمنحهم غطاء من مبعوث دولي ليس من اختصاصه حماية قواعد عسكرية” على حد وصفهم.

وكالات