سورية توقع عقدا بقيمة 9 مليارات ليرة لتوريد آليات ومعدات هندسية روسية

قال مدير التعاون والتخطيط الدولي في وزارة الأشغال العامة والإسكان موفق خباز أنه تم توقيع عقد آليات مع الجانب الروسي بقيمة 9 مليار ليرة سورية وسيتم الدفع على 7 سنوات.

وأفاد خباز أن آليات تشمل عدد من المعدات الهندسية بدءا من البوبكات وانتهاء بالروافع والمجابل بحيث تغطي احتياجات طيف عريض من الشركات الهندسية.

وأشار إلى أنه سيتم دفع 20% من قيمة العقد بعد توريد كل الآليات، ليتم تقسيط المبلغ بعد ذلك خلال المدة المتبقية.

ولفت خباز إلى أن عدد الآليات سيتراوح بين 100 إلى 122 آلية، وتسديد كامل المبلغ سيكون بالليرة السورية.

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