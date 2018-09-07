وزير السياحة السوري: مليون وثلاثمائة ألف أجنبي قدموا إلى سوريا العام الماضي

وزير السياحة السوري: مليون وثلاثمائة ألف أجنبي قدموا إلى سوريا العام الماضي

أكد وزير السياحة السوري ارتفاع أعداد القادمين إلى سوريا مقارنة بالعام الماضي ليتجاوز الرقم المليون وثلاثمائة ألف شخص.

أعلن وزير السياحة السوري، بشر يازجي، أن أعداد القادمين إلى سوريا ارتفعت بنسبة 37 % عن أعداد العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد القادمين خلال العام الماضي تجاوز المليون وثلاثمائة ألف شخص.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” على هامش افتتاح الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي: “طبعا نتكلم بالأرقام، العام الماضي كان لدينا مليون وثلاثمائة ألف قادم من جنسيات غير سورية إلى سوريا. هذا العام كانت عندنا زيادة 37 في المائة حتى تاريخه مقارنة مع العام الماضي”.

وأوضح الوزير يازجي أن ” الانتصارات، التي حققها أبطال الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء والأخوة الروس كان له الدور الكبير جدا في عودة القدوم السياحي”.

مبينا أنه “من الجهة الأخرى القطاع السياحي لم يتوقف حتى في فترة الحرب… خلال فترات ماضية، المنشآت السياحية والاعتماد على السياحة الداخلية والاعتماد على الاستثمارات الداخلية كانت تعمل بشكل جيد جدا”.

وتوقع وزير السياحة السوري تحسن الحالة السياحية مع تحسن الأوضاع في البلاد، وزيادة حجم الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار الوزير السوري إلى أن الحكومة “تقدم تسهيلات كبيرة لكافة المستثمرين. لدينا مشاريع بدأت منذ سنتين. وتم افتتاحها. لدينا مشاريع تم توقيع عقودها. لدينا عودة لأكثر من ألف منشأة سياحية”.

وبين أن القادمين إلى سوريا في العام الماضي، توزعوا على 77 جنسية، في حين “هذا العام لدينا جنسيات جديدة بدأت بالقدوم إلى سوريا”.

موضحا أن الدول التي تأتي بالمرتبة الأولى “من العرب، لبنانيون وعراقيون. من غير العرب تأتي الجنسية الروسية ومن أوروبا الشرقية ومن أوروبا”.

هذا وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء اليوم الخميس، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.

ومعرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ العام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.

سبوتنك