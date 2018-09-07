50 مليون ليرة سورية.. جائزة يانصيب معرض دمشق الدولي

أصدرت مديرية اليانصيب في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية السحب الخاص بالدورة الستين لمعرض دمشق الدولي حيث بلغ عدد البطاقات 300 ألف بطاقة بزيادة 100 ألف عن سحب الدورة السابقة.

وحول التفاصيل أوضحت مديرة اليانصيب في المؤسسة بارعة الصفدي أن السحب على جوائز يانصيب المعرض سيكون في الـ11 من الشهر الجاري ضمن حفل فني يشارك فيه عدد من نجوم الفن على مسرح مدينة المعارض.

ولفتت الصفدي إلى أن قيمة الجوائز الكلية لدورة المعرض الحالية تصل إلى 117 مليوناً و230 ألف ليرة فيما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 50 مليون ليرة وعدد البطاقات 300 الف بطاقة، مشيرة إلى أن سعر البطاقة الواحدة 800 ليرة وعدد الجوائز يصل إلى 71 ألفاً و370 جائزة.

وبلغ عدد البطاقات في دورة العام الماضي للمعرض 200 ألف بطاقة سعر البطاقة 700 ليرة بقيمة جوائز 68 مليوناً و640 ألف ليرة وعددها 45 ألفا و383 جائزة ووصلت قيمة الجائزة الكبرى إلى 30 مليون ليرة.

يذكر أن فعاليات معرض دمشق الدولي أفتتحت رسمياً اليوم، 6 من أيلول الجاري ويبدأ المعرض باستقبال زواره ابتداء من الجمعة في الـ7 أيلول وسط فعاليات اقتصادية وثقافية وفنية.

المصدر: سانا