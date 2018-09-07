الكهرباء تعيد اللاذقية إلى أيام الحرب..والمبّرر: «المجموعات المسلحة»!

عجت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى أهالي اللاذقية معبرين عن استيائهم للقطع الكهربائي الذي اعتمدته وزارة الكهرباء في المحافظة، كما اشتكى عدد من المواطنين من التمييز الذي يمارس ضدهم من حيث العدد الكبير بساعات التقنين.

وتزامن التقنين الحالي «٣ تغذية – ٣قطع» مع بداية العام الدراسي في سورية حيث بدأ تطبيق برنامج تقنين كهربائي قاسي في محافظة اللاذقية وريفها -على حسب قولهم- وتساءل ناشطون عن سبب هذا التمييز وهذا العدد الكبير من ساعات التقنين الكهربائي.

«هاشتاغ سوريا» تواصل مع مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس «عبد الوهاب الخطيب» للاستفسار عن حقيقة وجود برنامج تقنين رسمي لمحافظة اللاذقية، حيث نفى «الخطيب» وجود أي برنامج تقنين معلن من الوزارة، وإنما هناك حالات اضطرارية تواجه الشبكة ويتم معالجتها بشكل فوري.

وبرر المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء الانقطاعات المتكررة بكثرة الاعطال الناتجة عن الانتهاكات التي قامت بها المجموعات المسلحة، مبشراً بشتاء مريح بعد الانتهاء من اصلاحات الشبكة اعتماداً على ما جاء بخطة وزارة الكهرباء.

وإذا كان سكان محافظة اللاذقية يؤكدون وجود برنامج تقنين ومدير المؤسسة ينفي، فمن علينا أن نصدق!

هاشتاغ سيريا